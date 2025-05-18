Враг наступал возле Часова Яра и Торецка, больше всего атак отбито на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

В общем, за прошедшие сутки, 17 мая 2025 года, на фронте было зафиксировано 167 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 75 авиационных ударов, сбросив при этом 106 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2960 дронов-камикадзе и осуществили 4735 обстрелов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Бунякино Сумской области; Купянск Харьковской области; Березовое Днепропетровской области; Куртовка, Константиновка, Белицкое, Яблоновка, Новополь Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Гуляйполе, Каменское Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре артиллерийские системы противника.

Генштаб также напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили танк, четыре боевые бронированные машины, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 107 БПЛА оперативно-тактического уровня и 91 единицу автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, за прошедшие сутки враг трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.

На Купянском направлении за сутки состоялась одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовое действие противника неподалеку Загрызово.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Екатериновка, Ямполовка и Зеленая Долина.

На Сиверском направлении в районах Белогоровки и Верхнекаменского противник десять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь наступательных действий вблизи Часова Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоневка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Новосергиевка, Троицкое и Андреевка", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг 23 раза атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Багатыря, Свободного Поля, Ривнополя, Новополя, Зеленого Поля и в сторону Комара.

На Ореховском направлении наши защитники отбили семь вражеских штурмов в районах Щербаков, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия - успеха не имел.

Обстановка на Севере

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых бомб, совершил 224 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.