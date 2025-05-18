Общие боевые потери РФ с начала войны - около 973 730 человек (+1130 за сутки), 10 832 танка, 27 980 артсистем, 22 557 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 973 730 российских захватчиков.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 973 730 (+1130) человек,

танков - 10 832 (+1) единицы,

боевых бронированных машин - 22 557 (+4) единиц,

артиллерийских систем - 27 980 (+38) единиц,

РСЗО - 1387 (+1) единиц,

средств ПВО - 1167 (+0) единиц,

самолетов - 372 (+0) единицы,

вертолетов - 336 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 385 (+107) единиц,

крылатых ракет - 3197 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 48 900 (+91) единиц,

специальной техники - 3892 (+0) единицы.

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.