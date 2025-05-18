РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 973 730 человек (+1130 за сутки), 10 832 танка, 27 980 артсистем, 22 557 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 973 730 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 973 730 (+1130) человек,

танков - 10 832 (+1) единицы,

боевых бронированных машин - 22 557 (+4) единиц,

артиллерийских систем - 27 980 (+38) единиц,

РСЗО - 1387 (+1) единиц,

средств ПВО - 1167 (+0) единиц,

самолетов - 372 (+0) единицы,

вертолетов - 336 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 385 (+107) единиц,

крылатых ракет - 3197 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 48 900 (+91) единиц,

специальной техники - 3892 (+0) единицы.

Также смотрите: Вражеская МТ-ЛБ и 13 оккупантов: результат работы бойцов 24 ОМБр имени короля Даниила и дружественных подразделений. ВИДЕО

ликвидация

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

+8
Лізуть!..
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
18.05.2025 09:16 Ответить
+6
мабуть він був порахований ще чотирнадятого травня.
18.05.2025 08:33 Ответить
+5
А чого Ка-52 не облікований? Кацапи ще вчора вранці некролог по командиру екіпажу, опублікували... Невже другий пілот зміг підбитий вертоліт посадить?
18.05.2025 08:13 Ответить
909
18.05.2025 08:00 Ответить
973730 (+1130) лаптей
18.05.2025 08:16 Ответить
❗️Схоже новий рекорд! 273 БПЛА русня запустила по Україні - збито 88, а локаційно втрачено 128.
18.05.2025 08:08 Ответить
шо ж тебе так порадувало? Чи злорадствуєш шо 57 досягли мети?
18.05.2025 09:15 Ответить
Що там у кацапах по рекордам в жівотноводстві? космосі? спорті?
Стосовно дронів - ця статистика викликає у самих російських бізнесменів дикий жах - бо тепер для ліквідації конкурента не потрібно наймати професійного кілєра та відслідковувати жертву... треба всього лиш один потужний дрон.
18.05.2025 13:59 Ответить
А чого Ка-52 не облікований? Кацапи ще вчора вранці некролог по командиру екіпажу, опублікували... Невже другий пілот зміг підбитий вертоліт посадить?
18.05.2025 08:13 Ответить
Вже публікували
18.05.2025 08:16 Ответить
А хочеш - і я тобі, при нагоді, теж "запотиличника" навішу? Тільки вже не "просто так" - а "за діло"? Як ти "зреагуєш"?
18.05.2025 08:43 Ответить
18.05.2025 11:07 Ответить
Я зрозумів... Ти приходиш сюди саме для того, щоб тебе "послали нахєр"... Мені не жаль... .... ..........
18.05.2025 12:05 Ответить
Бук працює так же ,все там було достатньо
18.05.2025 08:31 Ответить
так, мабуть це той, якого вже порахували ще чотирнадятого.
18.05.2025 08:35 Ответить
мабуть він був порахований ще чотирнадятого травня.
18.05.2025 08:33 Ответить
Можливо... Я чітко всі цифри не відслідковую...
18.05.2025 08:38 Ответить
та я і сам цей борт прогавив. Тільки ось у цій гілці дізнався.
18.05.2025 08:46 Ответить
Ну, буває... Я почув про це, з "паралельного джерела" - з кацапського сайту... Тому чекав, коли ж наші похваляться...
18.05.2025 09:12 Ответить
В статистику від 15 числа потрапив.
18.05.2025 15:17 Ответить
так, бачив на мінфіні.
18.05.2025 15:23 Ответить
танків і ББМів всього 5 штук, а кацапів все одно тисяча+. Мабуть на бронєпітбайках штурмують.
18.05.2025 08:39 Ответить
Так БТР -50 - це також ББМ... (хоч на ньому ще мій покійний батько, командир протитанкової гармати, їздив, коли служив строкову службу...
18.05.2025 09:14 Ответить
Це не так, мтлб, або щось типу ЗИЛ 130
18.05.2025 10:43 Ответить
ББМ - це "бойова броньована машина"... А ЗіЛ-130 - звичайна двоосна задньопривідна вантажівка... Я на ній вчився їздить в ДОСААФ...
БТР -50 - колісна двоосна повноприводна броньована машина з відкритимм верхом...
18.05.2025 10:51 Ответить
Пане Яр , ти помиляєшся, бо БТР-50 це гусенична машина. Ось дані з вікі:

Фото 1. БТР-50П

БТР-50П - гусеничний плаваючий бронетранспортер на базі шасі легкого плаваючого танка ПТ-76. На плаву здатний перевозити на даху до 2 тон вантажу.


18.05.2025 11:47 Ответить
А! То я з "сороковушкою" переплутав...
18.05.2025 12:01 Ответить
В 1976 році в НЦ "Десна" довелось побачити БТР-40, а на БТР-152 даже проїхався в якості пасажира. Як воно натяжно ревло і не хотіло їхати. Жах
Ось воно,"диво"
18.05.2025 12:09 Ответить
Лізуть!..
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
18.05.2025 09:16 Ответить
Цікаво, а мільйон в ху... лостані об'являть національним святом, с п'янкою, народними гуляннями, тощо.
18.05.2025 10:41 Ответить
Думаю, вони напишуть щось на кшталт: "у нас всього: по 10 тисяч поховань у 100 містах, а у українців стопицот мільйонів вбитих за рік - ура-ура, ми перемагаємо!!!".
18.05.2025 12:42 Ответить
20 тисяч чумардосів з початку місяця, потенційно ще може бути 17 тисяч, тобто літо зустрінемо з "недобором" до мільона в 10 тисяч.
Броня радує, на разі весна 51,45 чумардоса на одиницю броні, в зимку було 50,48 - м'ясні штурми все більше наростають.
18.05.2025 15:16 Ответить
А наші втати ще довго будете приховувати від українців ?
18.05.2025 17:08 Ответить
@ Українські захисники ліквідували одного з найкращих російських снайперів:
Снайпера розвідки спецназу рашистської армії 51-річного Віталія Шаповалова нагороджено десятьма державними нагородами рф.
11 травня окупант отримав чергову "нагороду" - цього разу від ЗСУ.

18.05.2025 23:01 Ответить
 
 