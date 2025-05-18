Общие боевые потери РФ с начала войны - около 973 730 человек (+1130 за сутки), 10 832 танка, 27 980 артсистем, 22 557 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 973 730 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 973 730 (+1130) человек,
танков - 10 832 (+1) единицы,
боевых бронированных машин - 22 557 (+4) единиц,
артиллерийских систем - 27 980 (+38) единиц,
РСЗО - 1387 (+1) единиц,
средств ПВО - 1167 (+0) единиц,
самолетов - 372 (+0) единицы,
вертолетов - 336 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 385 (+107) единиц,
крылатых ракет - 3197 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 48 900 (+91) единиц,
специальной техники - 3892 (+0) единицы.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Стосовно дронів - ця статистика викликає у самих російських бізнесменів дикий жах - бо тепер для ліквідації конкурента не потрібно наймати професійного кілєра та відслідковувати жертву... треба всього лиш один потужний дрон.
БТР -50 - колісна двоосна повноприводна броньована машина з відкритимм верхом...
Фото 1. БТР-50П
БТР-50П - гусеничний плаваючий бронетранспортер на базі шасі легкого плаваючого танка ПТ-76. На плаву здатний перевозити на даху до 2 тон вантажу.
Ось воно,"диво"
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Броня радує, на разі весна 51,45 чумардоса на одиницю броні, в зимку було 50,48 - м'ясні штурми все більше наростають.
Снайпера розвідки спецназу рашистської армії 51-річного Віталія Шаповалова нагороджено десятьма державними нагородами рф.
11 травня окупант отримав чергову "нагороду" - цього разу від ЗСУ.