Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 973 730 осіб (+1130 за добу), 10 832 танки, 27 980 артсистем, 22 557 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 973 730 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 18.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 973730 (+1130) осіб,
танків - 10832 (+1) од,
бойових броньованих машин - 22557 (+4) од,
артилерійських систем - 27980 (+38) од,
РСЗВ - 1387 (+1) од,
засоби ППО - 1167 (+0) од,
літаків - 372 (+0) од,
гелікоптерів - 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36385 (+107),
крилаті ракети - 3197 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 48900 (+91) од,
спеціальна техніка - 3892 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Стосовно дронів - ця статистика викликає у самих російських бізнесменів дикий жах - бо тепер для ліквідації конкурента не потрібно наймати професійного кілєра та відслідковувати жертву... треба всього лиш один потужний дрон.
БТР -50 - колісна двоосна повноприводна броньована машина з відкритимм верхом...
Фото 1. БТР-50П
БТР-50П - гусеничний плаваючий бронетранспортер на базі шасі легкого плаваючого танка ПТ-76. На плаву здатний перевозити на даху до 2 тон вантажу.
Ось воно,"диво"
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Броня радує, на разі весна 51,45 чумардоса на одиницю броні, в зимку було 50,48 - м'ясні штурми все більше наростають.
Снайпера розвідки спецназу рашистської армії 51-річного Віталія Шаповалова нагороджено десятьма державними нагородами рф.
11 травня окупант отримав чергову "нагороду" - цього разу від ЗСУ.