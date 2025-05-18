УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 973 730 осіб (+1130 за добу), 10 832 танки, 27 980 артсистем, 22 557 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 973 730 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 18.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 973730 (+1130) осіб,

танків - 10832 (+1) од,

бойових броньованих машин - 22557 (+4) од,

артилерійських систем - 27980 (+38) од,

РСЗВ - 1387 (+1) од,

засоби ППО - 1167 (+0) од,

літаків - 372 (+0) од,

гелікоптерів - 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36385 (+107),

крилаті ракети - 3197 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 48900 (+91) од,

спеціальна техніка - 3892 (+0)

Також дивіться: Ворожа МТ-ЛБ й 13 окупантів: результат роботи бійців 24 ОМБр імені короля Данила та дружніх підрозділів. ВIДЕО

ліквідація

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

армія рф (18525) Генштаб ЗС (7141) ліквідація (4372) знищення (8051)
Топ коментарі
+8
Лізуть!..
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
18.05.2025 09:16 Відповісти
+6
мабуть він був порахований ще чотирнадятого травня.
показати весь коментар
18.05.2025 08:33 Відповісти
+5
А чого Ка-52 не облікований? Кацапи ще вчора вранці некролог по командиру екіпажу, опублікували... Невже другий пілот зміг підбитий вертоліт посадить?
показати весь коментар
18.05.2025 08:13 Відповісти
909
показати весь коментар
18.05.2025 08:00 Відповісти
973730 (+1130) лаптей
показати весь коментар
18.05.2025 08:16 Відповісти
❗️Схоже новий рекорд! 273 БПЛА русня запустила по Україні - збито 88, а локаційно втрачено 128.
показати весь коментар
18.05.2025 08:08 Відповісти
шо ж тебе так порадувало? Чи злорадствуєш шо 57 досягли мети?
показати весь коментар
18.05.2025 09:15 Відповісти
Що там у кацапах по рекордам в жівотноводстві? космосі? спорті?
Стосовно дронів - ця статистика викликає у самих російських бізнесменів дикий жах - бо тепер для ліквідації конкурента не потрібно наймати професійного кілєра та відслідковувати жертву... треба всього лиш один потужний дрон.
показати весь коментар
18.05.2025 13:59 Відповісти
А чого Ка-52 не облікований? Кацапи ще вчора вранці некролог по командиру екіпажу, опублікували... Невже другий пілот зміг підбитий вертоліт посадить?
показати весь коментар
18.05.2025 08:13 Відповісти
Вже публікували
показати весь коментар
18.05.2025 08:16 Відповісти
А хочеш - і я тобі, при нагоді, теж "запотиличника" навішу? Тільки вже не "просто так" - а "за діло"? Як ти "зреагуєш"?
показати весь коментар
18.05.2025 08:43 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2025 11:07 Відповісти
Я зрозумів... Ти приходиш сюди саме для того, щоб тебе "послали нахєр"... Мені не жаль... .... ..........
показати весь коментар
18.05.2025 12:05 Відповісти
Бук працює так же ,все там було достатньо
показати весь коментар
18.05.2025 08:31 Відповісти
так, мабуть це той, якого вже порахували ще чотирнадятого.
показати весь коментар
18.05.2025 08:35 Відповісти
мабуть він був порахований ще чотирнадятого травня.
показати весь коментар
18.05.2025 08:33 Відповісти
Можливо... Я чітко всі цифри не відслідковую...
показати весь коментар
18.05.2025 08:38 Відповісти
та я і сам цей борт прогавив. Тільки ось у цій гілці дізнався.
показати весь коментар
18.05.2025 08:46 Відповісти
Ну, буває... Я почув про це, з "паралельного джерела" - з кацапського сайту... Тому чекав, коли ж наші похваляться...
показати весь коментар
18.05.2025 09:12 Відповісти
В статистику від 15 числа потрапив.
показати весь коментар
18.05.2025 15:17 Відповісти
так, бачив на мінфіні.
показати весь коментар
18.05.2025 15:23 Відповісти
танків і ББМів всього 5 штук, а кацапів все одно тисяча+. Мабуть на бронєпітбайках штурмують.
показати весь коментар
18.05.2025 08:39 Відповісти
Так БТР -50 - це також ББМ... (хоч на ньому ще мій покійний батько, командир протитанкової гармати, їздив, коли служив строкову службу...
показати весь коментар
18.05.2025 09:14 Відповісти
Це не так, мтлб, або щось типу ЗИЛ 130
показати весь коментар
18.05.2025 10:43 Відповісти
ББМ - це "бойова броньована машина"... А ЗіЛ-130 - звичайна двоосна задньопривідна вантажівка... Я на ній вчився їздить в ДОСААФ...
БТР -50 - колісна двоосна повноприводна броньована машина з відкритимм верхом...
показати весь коментар
18.05.2025 10:51 Відповісти
Пане Яр , ти помиляєшся, бо БТР-50 це гусенична машина. Ось дані з вікі:

Фото 1. БТР-50П

БТР-50П - гусеничний плаваючий бронетранспортер на базі шасі легкого плаваючого танка ПТ-76. На плаву здатний перевозити на даху до 2 тон вантажу.


показати весь коментар
18.05.2025 11:47 Відповісти
А! То я з "сороковушкою" переплутав...
показати весь коментар
18.05.2025 12:01 Відповісти
В 1976 році в НЦ "Десна" довелось побачити БТР-40, а на БТР-152 даже проїхався в якості пасажира. Як воно натяжно ревло і не хотіло їхати. Жах
Ось воно,"диво"
показати весь коментар
18.05.2025 12:09 Відповісти
Лізуть!..
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
18.05.2025 09:16 Відповісти
Цікаво, а мільйон в ху... лостані об'являть національним святом, с п'янкою, народними гуляннями, тощо.
показати весь коментар
18.05.2025 10:41 Відповісти
Думаю, вони напишуть щось на кшталт: "у нас всього: по 10 тисяч поховань у 100 містах, а у українців стопицот мільйонів вбитих за рік - ура-ура, ми перемагаємо!!!".
показати весь коментар
18.05.2025 12:42 Відповісти
20 тисяч чумардосів з початку місяця, потенційно ще може бути 17 тисяч, тобто літо зустрінемо з "недобором" до мільона в 10 тисяч.
Броня радує, на разі весна 51,45 чумардоса на одиницю броні, в зимку було 50,48 - м'ясні штурми все більше наростають.
показати весь коментар
18.05.2025 15:16 Відповісти
А наші втати ще довго будете приховувати від українців ?
показати весь коментар
18.05.2025 17:08 Відповісти
@ Українські захисники ліквідували одного з найкращих російських снайперів:
Снайпера розвідки спецназу рашистської армії 51-річного Віталія Шаповалова нагороджено десятьма державними нагородами рф.
11 травня окупант отримав чергову "нагороду" - цього разу від ЗСУ.

показати весь коментар
18.05.2025 23:01 Відповісти
 
 