С начала суток произошло 131 боевое столкновение: враг 44 раза атаковал на Покровском направлении

В общем, с начала этих суток произошло 131 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Российские захватчики нанесли 52 авиационных ударов, сбросив при этом 63 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1036 дронов-камикадзе и осуществили почти 4000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Читайте: На Востоке бои. Враг пытается продвигаться в Часовом Яру, Торецке, возле Константинополя и Багатира, - Генштаб

Обстановка на Харьковщине

Сегодня враг трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.

На Купянском направлении враг совершил одну попытку наступления вблизи Загрызово.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 19 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Екатериновка, Ямполовка и Зеленая Долина. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг десять раз атаковал вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, два боестолкновения остаются незавершенными.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часова Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы. Украинские подразделения отразили шесть атак, два боестолкновения в настоящее время продолжаются. От ударов российских КАБов пострадала Константиновка.

Читайте: Из-за значительных потерь на юге российское командование отправляет в атаки практически всех своих военнослужащих, - Силы обороны

На Торецком направлении сегодня произошло 14 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергиевка, Троицкое и Андреевка. Наши защитники отразили 38 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 372 оккупанта, из которых 228 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили самоходную артиллерийскую систему, семь автомобилей, 27 мотоциклов, миномет и 15 БпЛА; также повредили еще одну самоходную артиллерийскую установку.

Обстановка на юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 19 атак захватчиков в районах Константинополя, Богатыря, Вольного Поля, Ровнополя, Новополя и Зеленого Поля.

На Ореховском направлении наши защитники отразили пять атак противника в районах Щербаков, Степного и Малых Щербаков, еще одно боестолкновение продолжается.

Потерями закончились две попытки оккупантов вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Читайте: На Торецком направлении россияне сосредотачивают усилия на фланговых атаках, - ОТГ "Луганск"

Обстановка на Курщине

На Курском направлении произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых три продолжаются до сих пор. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 16 управляемых бомб, совершил 211 артиллерийских обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

Сегодня стоит отметить воинов 128-й отдельной горно-штурмовой закарпатской бригады, 105-й отдельной бригады территориальной обороны и 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.