С начала суток произошло 131 боевое столкновение: враг 44 раза атаковал на Покровском направлении
В общем, с начала этих суток произошло 131 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
Российские захватчики нанесли 52 авиационных ударов, сбросив при этом 63 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1036 дронов-камикадзе и осуществили почти 4000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Обстановка на Харьковщине
Сегодня враг трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.
На Купянском направлении враг совершил одну попытку наступления вблизи Загрызово.
Обстановка на востоке
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 19 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Екатериновка, Ямполовка и Зеленая Долина. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Северском направлении враг десять раз атаковал вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, два боестолкновения остаются незавершенными.
С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часова Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы. Украинские подразделения отразили шесть атак, два боестолкновения в настоящее время продолжаются. От ударов российских КАБов пострадала Константиновка.
На Торецком направлении сегодня произошло 14 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.
На Покровском направлении с начала этих суток противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергиевка, Троицкое и Андреевка. Наши защитники отразили 38 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 372 оккупанта, из которых 228 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили самоходную артиллерийскую систему, семь автомобилей, 27 мотоциклов, миномет и 15 БпЛА; также повредили еще одну самоходную артиллерийскую установку.
Обстановка на юге
На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 19 атак захватчиков в районах Константинополя, Богатыря, Вольного Поля, Ровнополя, Новополя и Зеленого Поля.
На Ореховском направлении наши защитники отразили пять атак противника в районах Щербаков, Степного и Малых Щербаков, еще одно боестолкновение продолжается.
Потерями закончились две попытки оккупантов вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
Обстановка на Курщине
На Курском направлении произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых три продолжаются до сих пор. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 16 управляемых бомб, совершил 211 артиллерийских обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.
На Гуляйпольском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
Сегодня стоит отметить воинов 128-й отдельной горно-штурмовой закарпатской бригады, 105-й отдельной бригады территориальной обороны и 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.
Противник опублікував кадри демонстрації прапорів у південній, північній та північно-західній частинах Богатиря та офіційно оголосив про повне взяття населеного пункту. Раніше, 16 травня, проєкт DeepState повідомив, що українські війська провели контрдії та на 95% контролюють Богатир.
Як і у випадку з населеним пунктом Торське, від противника йде потік дезінформації, хоча на інших ділянках російські війська мають реальні здобутки.
Під Богатирем російські війська зайняли низку лісосмуг та опорний пункт на ділянці площею 8.3 км².
Між Роздольним і Богатирем російські війська малими маневреними групами штурмують у напрямку населеного пункту Одрадне.
На Новопавлівському напрямку Новоолександрівка знаходиться під контролем супротивника.
Покровський напрямок:
Між Миролюбівкою та Гродівкою противник просунувся вздовж ряду лісосмуг на ділянці площею близько 2.17 км².
На правому фланзі Покровського напрямку російські війська посилили тиск у напрямку Новоекономічного, взяття якого дозволить противнику поставити під удар логістику на північ від Покровська та Мирнограда.
На лівому фланзі Покровського напрямку бої продовжуються у східній частині Удачного, на південній околиці Котлиного, на західній околиці Звірового, на північній околиці Шевченка та на схід уздовж залізниці.
У південній частині Нової Полтавки російські війська просунулися на глибину до 500 метрів.
На захід від Нової Полтавки російські війська штурмують район ферми та лісосмуги від Малинівки до північних ферм.
На Костянтинівському напрямку російські війська штурмують населений пункт Стара Миколаївка та підтягують сили в район Олександрополя для атак у напрямку населеного пункту Зоря.
Олександропіль був захоплений ще три дні тому.
Загалом ситуація на лівому фланзі Костянтинівського напрямку продовжує погіршуватися, як і на правому фланзі на Покровському напрямку.
На стику Покровського та Костянтинівського напрямів супротивник тисне широким фронтом."