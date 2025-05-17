На Торецком направлении россияне сосредотачивают усилия на фланговых атаках, - ОТГ "Луганськ"

На Торецком направлении не уменьшается количество вражеских атак, на прошлой неделе зафиксировано 170 боестолкновений. Враг сосредоточил внимание на флаговых атаках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире АрмияТѴ рассказал спикер ОТГ "Луганськ" Дмитрий Запорожец.

"Подавляющее большинство вражеских штурмов зафиксировано на Торецком направлении сейчас. Причем оккупанты активно пытаются штурмовать не по самому городу, но и проводить фланговые атаки", - сказал он.

Также в последнее время Россия к штурмам привлекают мототехнику и, частично, тяжелую бронетехнику, которая должна расчистить путь для мотоциклистов.

"В северной части, где сейчас стоит 28-я отдельная механизированная [бригада] вместе с приданными подразделениями, враг сосредоточил многочисленные усилия, в том числе, в последнее время - с применением мототехники. Были попытки танком и двумя ББМ-ками разминировать путь выдвижения для мотоциклов, уничтожали многочисленным количеством FPV-дронов тот танк. Сейчас немного проредили ту технику, и позавчера были снова штурмы с применением мототехники в количестве 6 единиц, и снова их 28-я [бригада] уничтожила", - сообщил Запорожец.

В то же время по центральной части Торецка противник интенсивно бьет из артиллерии.

