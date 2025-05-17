УКР
На Торецькому напрямку росіяни зосереджують зусилля на флангових атаках, - ОТУ "Луганськ"

У Торецьку тривають вуличні бої

На Торецькому напрямку не зменшується кількість ворожих атак, минулого тижня зафіксовано 170 боєзіткнень. Ворог зосередив уваги на флагових атаках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі АрміяTV розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

"Переважна більшість ворожих штурмів зафіксована на Торецькому напрямку зараз. Причому окупанти активно намагаються не по самому місту штурмувати, а й флангові атаки проводити", - сказав він.

Також останнім часом Росія до штурмів залучають мототехніку та частково важку бронетехніки, яка має розчистити шлях для мотоциклістів.

"В північній частині, де зараз 28-ма окрема механізована [бригада] разом з приданими підрозділами, туди численні зусилля зосередив ворог, в тому числі останнім часом із застосуванням мототехніки. Були спроби танком і двома ББМ-ками розмінувати шлях висування для мотоциклів, знищували численною кількістю FPV-дронів той танк. Зараз трішки прорідили ту техніку та позавчора були знову штурми із застосуванням мототехніки 6 одиниць, і знову їх 28-ма [бригада] знищила", - повідомив Запорожець.

Натомість по центральній частині Торецька противник інтенсивно б’є з артилерії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти через втрати у Торецьку залучають управління бригад до штурмів, - ОТУ "Луганськ"

Донецька область Торецьк Бахмутський район
Складається враження,що наше командування дає такі деталі щоб що...?Ну добре ,що ви це бачитте,ну добре що якось реагуєте,ну добре що є результати,а для чого такі деталі в світ пускати?Головне ж результат,а офіційно це збереження життя українців,бо територіальні втрати це ..для статистів?((
17.05.2025 13:51 Відповісти
 
 