Рашисти через втрати у Торецьку залучають управління бригад до штурмів, - ОТУ "Луганськ"

Бої за Торецьк: армія РФ залучає управління бригад до штурмів

Одна з російських мотострілецьких бригад використовує військових з управління підрозділу для штурмових дій проти ЗСУ в Торецьку Донецької області.

Про це 16 травня в етері телемарафону "Єдині новини" розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

Так, Протягом минулої доби війська РФ провели вісім штурмів на Торецькій ділянці фронту: чотири в міській забудові та ще чотири на північному фланзі міста в районі Диліївки та Дружби.

"Там ситуація складна, тому що ворог просувається там за рахунок знищення позицій. Сьогодні зранку мені показували одну з позицій, де наші Сили оборони тримали позицію. Її настільки знищили, що там тільки стіни залишились від забудови, де перебував особовий склад", - розповів речник ОТУ "Луганськ".

За його словами, ворог має великі втрати у Торецьку, а через брак піхотинців українські позиції штурмують бійці із управління бригад РФ.

"132 окрема мотострілецька бригада, яка воює проти нас на тому напрямку, вже настільки виснажена, що вже противник залучає управління цього підрозділу до штурмових дій. Серед особового складу противника склалась думка, що Торецьк — це в одну сторону", - розповів речник. 

"Противник зазнав серйозних втрат, і на сьогодні понад 15 тисяч противників там рахується безвісти зниклими. Це — потенційні "двохсоті". Решта особового складу, яка знищена, вимірюється десятками тисяч, враховуючи, що стійкість оборони Торецька вже триває 10-й місяць", - додав Дмитро Запорожець.

Без разницы, там все дебилы на всех уровнях и все подлежат утилизации.
показати весь коментар
16.05.2025 16:09 Відповісти
Штабісти ломанулись в атаку - мабуть не від хорошого життя
показати весь коментар
16.05.2025 16:10 Відповісти
Та які там "штабісти"... Роту охорони штабу бригади у бій кинули. Підрозділ зв"язку. Роту забезпечення... Там ще "м"яса" вдосталь набереться...
показати весь коментар
16.05.2025 16:22 Відповісти
Як немає бригади то й нема що охороняти і зв'язувати
показати весь коментар
16.05.2025 16:38 Відповісти
Я просто назвав підрозділи управління, які в бій кидаються в останню чергу...
показати весь коментар
16.05.2025 16:40 Відповісти
Як сказав би Трумп, "це дуже, дуже важливо!"
показати весь коментар
16.05.2025 16:13 Відповісти
Як почитати наші ЗМІ, то на одному напрямку кацапня кидає у наступ 300-х на милицях, на другому - доходних гепатитників і туберкульозників, на третьому - штабістів (це все є в архиві цензор.нет), і при цьому вони просуваються...
Може це створює викривлену картинку війни для пересічного українця і принижує роль ЗСУ?
Може вже треба припинити займатись цією куйнею і почати адекватно оцінювати противника?
показати весь коментар
16.05.2025 16:49 Відповісти
 
 