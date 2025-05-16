Рашисти через втрати у Торецьку залучають управління бригад до штурмів, - ОТУ "Луганськ"

Одна з російських мотострілецьких бригад використовує військових з управління підрозділу для штурмових дій проти ЗСУ в Торецьку Донецької області.

Про це 16 травня в етері телемарафону "Єдині новини" розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, Протягом минулої доби війська РФ провели вісім штурмів на Торецькій ділянці фронту: чотири в міській забудові та ще чотири на північному фланзі міста в районі Диліївки та Дружби.

"Там ситуація складна, тому що ворог просувається там за рахунок знищення позицій. Сьогодні зранку мені показували одну з позицій, де наші Сили оборони тримали позицію. Її настільки знищили, що там тільки стіни залишились від забудови, де перебував особовий склад", - розповів речник ОТУ "Луганськ".

За його словами, ворог має великі втрати у Торецьку, а через брак піхотинців українські позиції штурмують бійці із управління бригад РФ.

"132 окрема мотострілецька бригада, яка воює проти нас на тому напрямку, вже настільки виснажена, що вже противник залучає управління цього підрозділу до штурмових дій. Серед особового складу противника склалась думка, що Торецьк — це в одну сторону", - розповів речник.

"Противник зазнав серйозних втрат, і на сьогодні понад 15 тисяч противників там рахується безвісти зниклими. Це — потенційні "двохсоті". Решта особового складу, яка знищена, вимірюється десятками тисяч, враховуючи, що стійкість оборони Торецька вже триває 10-й місяць", - додав Дмитро Запорожець.

