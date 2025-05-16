Рашисты из-за потерь в Торецке привлекают управление бригад РФ к штурму, - ОТГ "Луганск"

Одна из российских мотострелковых бригад использует военных из управления подразделения для штурмовых действий против ВСУ в Торецке Донецкой области.

Об этом 16 мая в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, за прошедшие сутки войска РФ провели восемь штурмов на Торецком участке фронта: четыре в городской застройке и еще четыре на северном фланге города в районе Дилиевки и Дружбы.

"Там ситуация сложная, потому что враг продвигается там за счет уничтожения позиций. Сегодня утром мне показывали одну из позиций, где наши Силы обороны держали позицию. Ее настолько уничтожили, что там только стены остались от застройки, где находился личный состав", - рассказал представитель ОТГ "Луганск".

По его словам, враг имеет большие потери в Торецке, а из-за нехватки пехотинцев украинские позиции штурмуют бойцы из управления бригад РФ.

"132 отдельная мотострелковая бригада, которая воюет против нас на том направлении, уже настолько истощена, что уже противник привлекает управление этого подразделения к штурмовым действиям. Среди личного состава противника сложилось мнение, что Торецк - это в одну сторону", - рассказал спикер.

"Противник понес серьезные потери, и на сегодня более 15 тысяч противников там считается без вести пропавшими. Это - потенциальные "двухсотые". Остальной личный состав, который уничтожен, измеряется десятками тысяч, учитывая, что устойчивость обороны Торецка уже длится 10-й месяц", - добавил Дмитрий Запорожец.

