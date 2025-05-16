РУС
Новости Бои за Торецк Бои на Торецком направлении
1 768 7

Рашисты из-за потерь в Торецке привлекают управление бригад РФ к штурму, - ОТГ "Луганск"

Бои за Торецк: армия РФ привлекает управление бригад к штурмам

Одна из российских мотострелковых бригад использует военных из управления подразделения для штурмовых действий против ВСУ в Торецке Донецкой области.

Об этом 16 мая в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, за прошедшие сутки войска РФ провели восемь штурмов на Торецком участке фронта: четыре в городской застройке и еще четыре на северном фланге города в районе Дилиевки и Дружбы.

"Там ситуация сложная, потому что враг продвигается там за счет уничтожения позиций. Сегодня утром мне показывали одну из позиций, где наши Силы обороны держали позицию. Ее настолько уничтожили, что там только стены остались от застройки, где находился личный состав", - рассказал представитель ОТГ "Луганск".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне потеряли около 70 тыс. человек за десять месяцев боев в Торецке, - 100 ОМБр

По его словам, враг имеет большие потери в Торецке, а из-за нехватки пехотинцев украинские позиции штурмуют бойцы из управления бригад РФ.

"132 отдельная мотострелковая бригада, которая воюет против нас на том направлении, уже настолько истощена, что уже противник привлекает управление этого подразделения к штурмовым действиям. Среди личного состава противника сложилось мнение, что Торецк - это в одну сторону", - рассказал спикер.

"Противник понес серьезные потери, и на сегодня более 15 тысяч противников там считается без вести пропавшими. Это - потенциальные "двухсотые". Остальной личный состав, который уничтожен, измеряется десятками тысяч, учитывая, что устойчивость обороны Торецка уже длится 10-й месяц", - добавил Дмитрий Запорожец.

Читайте также: Два мира. До и после: как сейчас выглядит Торецк. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (20355) Донецкая область (10548) Торецк (535) ОТГ Луганськ (56)
Без разницы, там все дебилы на всех уровнях и все подлежат утилизации.
16.05.2025 16:09 Ответить
Штабісти ломанулись в атаку - мабуть не від хорошого життя
16.05.2025 16:10 Ответить
Та які там "штабісти"... Роту охорони штабу бригади у бій кинули. Підрозділ зв"язку. Роту забезпечення... Там ще "м"яса" вдосталь набереться...
16.05.2025 16:22 Ответить
Як немає бригади то й нема що охороняти і зв'язувати
16.05.2025 16:38 Ответить
Я просто назвав підрозділи управління, які в бій кидаються в останню чергу...
16.05.2025 16:40 Ответить
Як сказав би Трумп, "це дуже, дуже важливо!"
16.05.2025 16:13 Ответить
Як почитати наші ЗМІ, то на одному напрямку кацапня кидає у наступ 300-х на милицях, на другому - доходних гепатитників і туберкульозників, на третьому - штабістів (це все є в архиві цензор.нет), і при цьому вони просуваються...
Може це створює викривлену картинку війни для пересічного українця і принижує роль ЗСУ?
Може вже треба припинити займатись цією куйнею і почати адекватно оцінювати противника?
16.05.2025 16:49 Ответить
 
 