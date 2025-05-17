Из-за значительных потерь на юге российское командование отправляет в атаки практически всех своих военнослужащих, - Силы обороны
Российское командование переводит в штурмовики практически всех военнослужащих, среди которых есть даже профессиональные артиллеристы, из-за значительных потерь.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне. Новини" сообщил спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин.
"Враг, конечно же, в этих штурмовых действиях в состав штурмовых групп привлекает уже подготовленных военнослужащих, которые проходили определенный курс подготовки в учебных центрах, расположенных на временно оккупированных территориях Украины - Запорожской области, Херсонской области, во временно оккупированном Крыму. Определенное количество таких штурмовиков он собрал и проводит эти штурмовые действия, но количество их заканчивается. По данным нашей разведки, в состав этих штурмовых групп за последние несколько дней их командование начало переводить военнослужащих из других подразделений, в частности - из подразделений материально-технического обеспечения, зенитчиков, инженеров и даже артиллеристов", - рассказал военный.
Волошин объяснил: причиной таких действий российского командования является не только нехватка штурмовиков, но и эффективная контрбатарейная борьба со стороны украинских защитников.
"Почему даже артиллеристов? Потому что это - наиболее обученные офицеры: командир батареи, заместитель командира дивизиона. Вследствие чего начали перебрасывать в штурмовики этих артиллеристов? Это результат активной работы украинской артиллерии, которая имеет определенный успех в контрбатарейной борьбе, уничтожая российское вооружение", - растолковал представитель Сил обороны юга.
Тех артиллеристов, которые остались без пушек, россияне сразу перебрасывают в штурмовики.
"Российское командование переводит тех артиллеристов, которые остаются без своих артиллерийских систем, без своих пушек, гаубиц, в штурмовики, потому что им не хватает. И командование российское пытается гнать всех, кто есть в наличии, для того, чтобы войти в Днепропетровскую область", - сказал Волошин.
Напомним, враг проводит разведывательные и подготовительные мероприятия для дальнейших штурмов на Гуляйпольском направлении. На Приднепровском направлении не оставляет попыток захватить островную зону Днепра.
