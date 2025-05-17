РУС
Новости Боевые действия на юге
Из-за значительных потерь на юге российское командование отправляет в атаки практически всех своих военнослужащих, - Силы обороны

сводка Генштаба

Российское командование переводит в штурмовики практически всех военнослужащих, среди которых есть даже профессиональные артиллеристы, из-за значительных потерь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне. Новини" сообщил спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин.

"Враг, конечно же, в этих штурмовых действиях в состав штурмовых групп привлекает уже подготовленных военнослужащих, которые проходили определенный курс подготовки в учебных центрах, расположенных на временно оккупированных территориях Украины - Запорожской области, Херсонской области, во временно оккупированном Крыму. Определенное количество таких штурмовиков он собрал и проводит эти штурмовые действия, но количество их заканчивается. По данным нашей разведки, в состав этих штурмовых групп за последние несколько дней их командование начало переводить военнослужащих из других подразделений, в частности - из подразделений материально-технического обеспечения, зенитчиков, инженеров и даже артиллеристов", - рассказал военный.

Волошин объяснил: причиной таких действий российского командования является не только нехватка штурмовиков, но и эффективная контрбатарейная борьба со стороны украинских защитников.

"Почему даже артиллеристов? Потому что это - наиболее обученные офицеры: командир батареи, заместитель командира дивизиона. Вследствие чего начали перебрасывать в штурмовики этих артиллеристов? Это результат активной работы украинской артиллерии, которая имеет определенный успех в контрбатарейной борьбе, уничтожая российское вооружение", - растолковал представитель Сил обороны юга.

Тех артиллеристов, которые остались без пушек, россияне сразу перебрасывают в штурмовики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг усилил штурмовые действия, артобстрелы и удары дронами на Запорожском направлении, - "Легион Свобода"

"Российское командование переводит тех артиллеристов, которые остаются без своих артиллерийских систем, без своих пушек, гаубиц, в штурмовики, потому что им не хватает. И командование российское пытается гнать всех, кто есть в наличии, для того, чтобы войти в Днепропетровскую область", - сказал Волошин.

Напомним, враг проводит разведывательные и подготовительные мероприятия для дальнейших штурмов на Гуляйпольском направлении. На Приднепровском направлении не оставляет попыток захватить островную зону Днепра.

Автор: 

боевые действия (4758) Силы обороны юга (427)
Ще трішки і воювати нікому буде,ракети вже давно закінчились.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:19 Ответить
Це по лохомарафону кажуть, що ракети і орки закінчились?
показать весь комментарий
17.05.2025 14:48 Ответить
Може їх почати вже труїти як тарганів? Ну, якщо їх так багато. 😡
показать весь комментарий
17.05.2025 14:58 Ответить
альтириризды, Путин дал приказ! Альтириризды, ждут бутылки вас! Бутылок тыщи батарей, садитесь вы на них скорей, за яхты Путина, огонь, пукан. огонь!
показать весь комментарий
17.05.2025 15:15 Ответить
... російське командування переводить у штурмовики практично всіх військовослужбовців, серед яких є навіть фахові артилеристи, через значні втрати.
речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин...
ще один херой-телемарахфоніст вилупився...
показать весь комментарий
17.05.2025 15:43 Ответить
Десь я це вже чула , " у ніх ракет осталось на 2 -3 нідєлі"
показать весь комментарий
17.05.2025 17:42 Ответить
приємно знати що наші військові знають про стан війська ворога більше ніж про власне
показать весь комментарий
17.05.2025 18:59 Ответить
 
 