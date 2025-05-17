Через значні втрати на півдні російське командування відправляє в атаки практично всіх своїх військовослужбовців, - Сили оборони
Російське командування переводить у штурмовики практично всіх військовослужбовців, серед яких є навіть фахові артилеристи, через значні втрати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" повідомив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин.
"Ворог, звичайно ж, у цих штурмових діях до складу штурмових груп залучає вже підготовлених військовослужбовців, які проходили певний курс підготовки на навчальних центрах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України - Запорізької області, Херсонської області, тимчасово окупованому Криму. Певну кількість таких штурмовиків він зібрав і проводить ці штурмові дії, проте кількість їх закінчується. За даними нашої розвідки до складу цих штурмових груп за останні декілька днів їхнє командування почало переводити військовослужбовців з інших підрозділів, зокрема підрозділів матеріально-технічного забезпечення, зенітників, інженерів і навіть артилеристів, - розповів військовий.
Волошин пояснив, причиною таких дій російського командування є не лише нестача штурмовиків, але й ефективна контрбатарейна боротьба з боку українських захисників.
"Чому навіть артилеристів? Тому що це найбільш навчені офіцери - командир батареї, заступник командира дивізіону. Внаслідок чого почали перекидати в штурмовики цих артилеристів? Це результат активної роботи української артилерії, яка має певний успіх в контрбатарейній боротьбі, знищуючи російське озброєння", - розтлумачив речник Сил оборони півдня.
Тих артилеристів, які лишилися без гармат, росіяни відразу перекидають у штурмовики.
"Російське командування переводить тих артилеристів, які залишаються без своїх артилерійських систем, без своїх гармат, гаубиць, у штурмовики, тому що їм не вистачає. І командування російське намагаються гнати всіх, хто в нього є в наявності, для того, щоб увійти в Дніпропетровську область", - сказав Волошин.
Нагадаємо, ворог проводить розвідувальні і підготовчі заходи для подальших штурмів на Гуляйпільському напрямку. На Придніпровському напрямку не полишає спроб захопити острівну зону Дніпра.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин...
ще один херой-телемарахфоніст вилупився...