УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10816 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на півдні
1 809 7

Через значні втрати на півдні російське командування відправляє в атаки практично всіх своїх військовослужбовців, - Сили оборони

зведення Генштабу

Російське командування переводить у штурмовики практично всіх військовослужбовців, серед яких є навіть фахові артилеристи, через значні втрати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" повідомив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин.

"Ворог, звичайно ж, у цих штурмових діях до складу штурмових груп залучає вже підготовлених військовослужбовців, які проходили певний курс підготовки на навчальних центрах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України - Запорізької області, Херсонської області, тимчасово окупованому Криму. Певну кількість таких штурмовиків він зібрав і проводить ці штурмові дії, проте кількість їх закінчується. За даними нашої розвідки до складу цих штурмових груп за останні декілька днів їхнє командування почало переводити військовослужбовців з інших підрозділів, зокрема підрозділів матеріально-технічного забезпечення, зенітників, інженерів і навіть артилеристів, - розповів військовий.

Волошин пояснив, причиною таких дій російського командування є не лише нестача штурмовиків, але й ефективна контрбатарейна боротьба з боку українських захисників.

"Чому навіть артилеристів? Тому що це найбільш навчені офіцери - командир батареї, заступник командира дивізіону. Внаслідок чого почали перекидати в штурмовики цих артилеристів? Це результат активної роботи української артилерії, яка має певний успіх в контрбатарейній боротьбі, знищуючи російське озброєння", - розтлумачив речник Сил оборони півдня.

Тих артилеристів, які лишилися без гармат, росіяни відразу перекидають у штурмовики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог посилив штурмові дії, артобстріли та удари дронами на Запорізькому напрямку, - "Легіон Свобода"

"Російське командування переводить тих артилеристів, які залишаються без своїх артилерійських систем, без своїх гармат, гаубиць, у штурмовики, тому що їм не вистачає. І командування російське намагаються гнати всіх, хто в нього є в наявності, для того, щоб увійти в Дніпропетровську область", - сказав Волошин.

Нагадаємо, ворог проводить розвідувальні і підготовчі заходи для подальших штурмів на Гуляйпільському напрямку. На Придніпровському напрямку не полишає спроб захопити острівну зону Дніпра.

Автор: 

бойові дії (4513) Сили оборони півдня (452)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще трішки і воювати нікому буде,ракети вже давно закінчились.
показати весь коментар
17.05.2025 14:19 Відповісти
Це по лохомарафону кажуть, що ракети і орки закінчились?
показати весь коментар
17.05.2025 14:48 Відповісти
Може їх почати вже труїти як тарганів? Ну, якщо їх так багато. 😡
показати весь коментар
17.05.2025 14:58 Відповісти
альтириризды, Путин дал приказ! Альтириризды, ждут бутылки вас! Бутылок тыщи батарей, садитесь вы на них скорей, за яхты Путина, огонь, пукан. огонь!
показати весь коментар
17.05.2025 15:15 Відповісти
... російське командування переводить у штурмовики практично всіх військовослужбовців, серед яких є навіть фахові артилеристи, через значні втрати.
речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин...
ще один херой-телемарахфоніст вилупився...
показати весь коментар
17.05.2025 15:43 Відповісти
Десь я це вже чула , " у ніх ракет осталось на 2 -3 нідєлі"
показати весь коментар
17.05.2025 17:42 Відповісти
приємно знати що наші військові знають про стан війська ворога більше ніж про власне
показати весь коментар
17.05.2025 18:59 Відповісти
 
 