Через значні втрати на півдні російське командування відправляє в атаки практично всіх своїх військовослужбовців, - Сили оборони

Російське командування переводить у штурмовики практично всіх військовослужбовців, серед яких є навіть фахові артилеристи, через значні втрати.

про це в ефірі "Суспільне Новини" повідомив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин.

"Ворог, звичайно ж, у цих штурмових діях до складу штурмових груп залучає вже підготовлених військовослужбовців, які проходили певний курс підготовки на навчальних центрах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України - Запорізької області, Херсонської області, тимчасово окупованому Криму. Певну кількість таких штурмовиків він зібрав і проводить ці штурмові дії, проте кількість їх закінчується. За даними нашої розвідки до складу цих штурмових груп за останні декілька днів їхнє командування почало переводити військовослужбовців з інших підрозділів, зокрема підрозділів матеріально-технічного забезпечення, зенітників, інженерів і навіть артилеристів, - розповів військовий.

Волошин пояснив, причиною таких дій російського командування є не лише нестача штурмовиків, але й ефективна контрбатарейна боротьба з боку українських захисників.

"Чому навіть артилеристів? Тому що це найбільш навчені офіцери - командир батареї, заступник командира дивізіону. Внаслідок чого почали перекидати в штурмовики цих артилеристів? Це результат активної роботи української артилерії, яка має певний успіх в контрбатарейній боротьбі, знищуючи російське озброєння", - розтлумачив речник Сил оборони півдня.

Тих артилеристів, які лишилися без гармат, росіяни відразу перекидають у штурмовики.

"Російське командування переводить тих артилеристів, які залишаються без своїх артилерійських систем, без своїх гармат, гаубиць, у штурмовики, тому що їм не вистачає. І командування російське намагаються гнати всіх, хто в нього є в наявності, для того, щоб увійти в Дніпропетровську область", - сказав Волошин.

