Ворог посилив штурмові дії, артобстріли та удари дронами на Запорізькому напрямку, - "Легіон Свобода"

Попри посилення штурмів на Запорізькому напрямку, армія РФ суттєвих успіхів не має.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо заявив речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.

"Ворог посилив штурмові дії, артобстріли та удари дронами. Авіація ворога регулярно працює, десант та мотострілкові підрозділи намагаються покращити своє тактичне положення, просунутися вперед, закріпитися на позиціях, які їм, на жаль, вдалося захопити під час боїв за крайні декілька місяців. Ситуація в режимі "туди-сюди", у нас є пересування, у ворога є пересування. Ми дронами вибиваємо російські артилерійські установки, росіяни полюють за нашими. Взаємні удари по тилах", - сказав він.

За словами речника, у Пологівському та Василівському районі росіянам останні дні прилітало неодноразово.

"Працювала російська ППО, через що запорожці часто могли бачити повідомлення про ракетну небезпеку. Просувань та суттєвих успіхів немає насамперед через грамотну багатошарову оборону українських сил. Але ця оборона з'явилася, коли врахували досвід попередніх двох-трьох місяців. У росіян успіхів немає, вони просто б'ються об українську оборону", - підсумував Денисов.

