Враг усилил штурмовые действия, артобстрелы и удары дронами на Запорожском направлении, - "Легион Свобода"

Несмотря на усиление штурмов на Запорожском направлении, армия РФ существенных успехов не имеет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо заявил представитель "Легиона Свобода" Константин Денисов.

"Враг усилил штурмовые действия, артобстрелы и удары дронами. Авиация врага регулярно работает, десант и мотострелковые подразделения пытаются улучшить свое тактическое положение, продвинуться вперед, закрепиться на позициях, которые им, к сожалению, удалось захватить во время боев за последние несколько месяцев. Ситуация в режиме "туда-сюда", у нас есть передвижения, у врага есть передвижения. Мы дронами выбиваем российские артиллерийские установки, россияне охотятся за нашими. Взаимные удары по тылам", - сказал он.

По словам спикера, в Пологовском и Васильевском районе россиянам последние дни прилетало неоднократно.

"Работала российская ПВО, из-за чего запорожцы часто могли видеть сообщения о ракетной опасности. Продвижений и существенных успехов нет прежде всего из-за грамотной многослойной обороны украинских сил. Но эта оборона появилась, когда учли опыт предыдущих двух-трех месяцев. У россиян успехов нет, они просто бьются об украинскую оборону", - подытожил Денисов.

