Ворог проводить розвідувальні і підготовчі заходи для подальших штурмів на Гуляйпільському напрямку, - Сили оборони півдня

Бої на південному напрямку 16 травня

На південному напрямку противник продовжує активно застосовувати артилерію і завдає масованих авіаційних ударів по позиціях Сил оборони України і прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

Загалом за добу на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Багатиря, Новосілки, Привільного та Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку противник завдає масованих авіаційних ударів по кількох населених пунктах, а також проводить розвідувальні і підготовчі заходи для подальшої активізації штурмових дій.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 2 ворожі атаки в районах Щербаків і Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра.

Обстріли території України

За вчора зафіксовано 317 ворожих обстрілів з використанням майже 1350 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли понад шість сотень ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 275 скидів з БпЛА, використавши за малим 400 боєприпасів.

Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей. За минулу добу зафіксовано понад чотири десятки таких обстрілів по 21 населеному пункту.

Внаслідок ворожого дронового терору і артилерійських обстрілів на Херсонщині, Запоріжжі і Дніпропетровщині постраждало декілька людей.

Втрати ворога на півдні

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили.

За минулу добу ворожі втрати становлять:

  • 77 окупантів;
  • 2 артилерійські системи;
  • 6 одиниць автомобільної техніки;
  • 6 БпЛА;
  • 5 мотоциклів;
  • 1 квадроцикл;
  • 3 човни;
  • 1 антена БпЛА;
  • 7 антен зв’язку.

Зруйновано 40 укриттів.

Автор: 

бойові дії (4513) Сили оборони півдня (452) війна в Україні (5816)
***** хоче миру. Так рудий дегенерат сказав. Ну а те, що кацапи готуються до штурмів-то Україна винна.
17.05.2025 09:05 Відповісти
Він мабуть думає, що раз він під ху ..лом ходить, то і інші повинні
17.05.2025 09:31 Відповісти
А де українська авіація?Сподіваюсь вона якось протидіє там,бо не ж дали її партнери лиш для збиття москальських безпілотників?
17.05.2025 09:07 Відповісти
Схоже що з таким головкомом годі чекати на якусь контратаку ,саме тому звільнили вище військове керівництво ?
17.05.2025 09:10 Відповісти
Безпричинне свільнення вищого військового керівництва під час війни не що інше,як зрада.
А от змінити тупого малороса нелоха не можно,бо війна.
Все на поверхні,все зрозуміло
17.05.2025 09:22 Відповісти
Навіщо це розповідати, щоб ворог зміг внести зміни до плану дій.
показати весь коментар
17.05.2025 09:29 Відповісти
 
 