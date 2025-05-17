Ворог проводить розвідувальні і підготовчі заходи для подальших штурмів на Гуляйпільському напрямку, - Сили оборони півдня

На південному напрямку противник продовжує активно застосовувати артилерію і завдає масованих авіаційних ударів по позиціях Сил оборони України і прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах.

Бойові дії

Загалом за добу на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Багатиря, Новосілки, Привільного та Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку противник завдає масованих авіаційних ударів по кількох населених пунктах, а також проводить розвідувальні і підготовчі заходи для подальшої активізації штурмових дій.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 2 ворожі атаки в районах Щербаків і Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра.

Обстріли території України

За вчора зафіксовано 317 ворожих обстрілів з використанням майже 1350 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли понад шість сотень ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 275 скидів з БпЛА, використавши за малим 400 боєприпасів.

Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей. За минулу добу зафіксовано понад чотири десятки таких обстрілів по 21 населеному пункту.

Внаслідок ворожого дронового терору і артилерійських обстрілів на Херсонщині, Запоріжжі і Дніпропетровщині постраждало декілька людей.

Втрати ворога на півдні

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили.

За минулу добу ворожі втрати становлять:

77 окупантів;

2 артилерійські системи;

6 одиниць автомобільної техніки;

6 БпЛА;

5 мотоциклів;

1 квадроцикл;

3 човни;

1 антена БпЛА;

7 антен зв’язку.

Зруйновано 40 укриттів.

