Росія застосовує тактику малих штурмових груп для постійного тиску, - Сили оборони півдня
Тактика дій малими штурмовими групами стала основною для російських військ на південному напрямку.
Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Тактика дій малих штурмових груп приносить росіянам певні результати. Вони пробували атакувати на південному напрямку великими підрозділами - до рівня штурмового взводу або навіть батальйону. Проте такі спроби були повністю невдалими. Натомість малі групи дозволяють їм досягати часткового успіху, вони намагаються вклинитися в нашу оборону. Саме тому вони і далі застосовують цю тактику", - розповів Волошин.
За його словами, такий підхід дає змогу підтримувати постійну інтенсивність бойових дій - обстріли та штурми не припиняються, і росіяни не планують змінювати цю схему найближчим часом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але він більше не керує військом.
Чому?
ця тактика виправдовує себе якщо стрибок: добре продуманий і підготовлений - тоді втрати мінімальні, хоча вони все ж таки були і дуже болючі, всі пам'ятають героїчну загибель Героя України капітана Кизило.
.
Тож, рух вперед малих штурмових груп російських військ, а значить увесь перманентний рашистський наступ зупинити можна, якщо своєчасно реагувати на змінену тактику супротивника.
А для цього по фронту потрібна суцільна "кілл-зона" із роїв фпв-дронів, пристріляних мінометами і важкою артилерією вогневих "мішків" та замаскованих кулеметних гнізд. І посеред цієї "зони знищення" - розміщена захисна лінія із сталево-смугових і дротяних загороджень, як нездолання перешкода для проходження ворожої піхоти як пішки, так і на засобах моторизації.
Так, за https://caiman.ua/price даними продавця ціна за 1 бухту довжиною 36 метрів оцинкованої колючо-ріжучої стрічки «Єгоза-Стандарт-1500/7» із опором на перекушування 1600 Н/мм2 - 11940 грн.
На один кілометр фронту потрібно 84 бухти, а на 840 км - відповідно 70 560 бухт вартістю 842,49 млн. грн.
Додатково захисна оборонна смуга має складатись також і з малопомітної перешкоди (пУтанки). Її: https://uastall.com/malo-pomitna-pereshkoda-plutanka/?gad_source=1&gad_campaignid=22285504958&gbraid=0AAAAA-vkDJTSccubQXPeDsPqEyCicZACd&gclid=Cj0KCQjwoZbBBhDCARIsAOqMEZVGVmYieFDPEuZNva7atCOs7hbpI6Q3QrNMgcTgHBZNcpFlkdIUYusaAoqzEALw_wcB продають бухтами довжиною 10 метрів шириною теж 10 метрів з товщиною дроту 1,2 мм по ціні 8700 грн. за комплект (ціна бухти шириною 5 метрів - 4350 грн.).
Тоді на 1 кілометр загородження з двох комплектів треба їх 200 шт., а на 840 км - 168000 шт. вартістю 1461,6 млн. грн.
Таким чином, загальна вартість захисної смуги по гарячій лінії фронту і ділянок кордону в Харківській і Сумській областях становитиме 2304,1 млн. грн., або всього лиш ~$55 млн.
класика Першої світової - колючка та кулемет
класика Третьої світової - колючка та дрон
.