Росія застосовує тактику малих штурмових груп для постійного тиску, - Сили оборони півдня

Тактика дій малими штурмовими групами стала основною для російських військ на південному напрямку.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Тактика дій малих штурмових груп приносить росіянам певні результати. Вони пробували атакувати на південному напрямку великими підрозділами - до рівня штурмового взводу або навіть батальйону. Проте такі спроби були повністю невдалими. Натомість малі групи дозволяють їм досягати часткового успіху, вони намагаються вклинитися в нашу оборону. Саме тому вони і далі застосовують цю тактику", - розповів Волошин.

За його словами, такий підхід дає змогу підтримувати постійну інтенсивність бойових дій - обстріли та штурми не припиняються, і росіяни не планують змінювати цю схему найближчим часом.

