УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11501 відвідувач онлайн
Новини Бойові дії на півдні
4 208 38

Росіяни намагаються прорвати адмінкордон із Дніпропетровщиною, - Сили оборони

зведення Генштабу ЗСУ

На Південному напрямку російська армія не припиняє атак: ворог активно застосовує артилерію, дрони-камікадзе, авіаційні удари, а також проводить штурми, зокрема на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Волошина, ситуація на півдні залишається напруженою, зокрема в районі стику Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей. Саме там ворог сконцентрував значні сили - штурмову піхоту з чотирьох російських полків - і проводить активні наступальні дії на відносно вузькій ділянці фронту.

На Новопавлівському напрямку за добу зафіксовано 24 бойові зіткнення. За оцінкою українських сил оборони, щоденні втрати ворога на цій ділянці становлять близько 150 осіб.

Також росіяни активно використовують мотоциклетну техніку, яку українські захисники ефективно знищують під час маневрової оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог інтенсивно б’є по населених пунктах поблизу фронту дронами-камікадзе: за добу завдав майже 600 ударів та здійснив 300 скидів з БпЛА, - Сили оборони півдня

Автор: 

Сили оборони півдня (449) Дніпропетровська область (4147) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
А що в той час роблять внутрішні менти, яких налічується майже 800 тисяч ? А як же ст.54 закону України про полицію? Кришують проституток і наркоділків? Пресують дрібний бізнес? Збирають на дорогах дань собі на хороше проживання? А, зрозуміло, охороняють громадський порядок від громадян...
показати весь коментар
13.05.2025 14:36 Відповісти
+15
Поліція і тцк самі найбільші ухилянти, вони присягу давали. Тцк взагалі працює як організована злочинна група. Воювати повинні всі, нехай обявляють всезагальну мобілізацію, без права броні для всіх чоловіків. А то хтось відкупляється, хтось тікає, а у інших бронь.
показати весь коментар
13.05.2025 14:49 Відповісти
+13
"Ухилянти" не отримують зарплату та пільги з державного бюджету, не мають можливості в 45 років вийти на пенсію по вислузі і отримати бронь від мобілізації. Саме за рахунок клятих ухилянтів держава утримує чиновницький апарат, а не навпаки.
показати весь коментар
13.05.2025 15:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що в той час роблять внутрішні менти, яких налічується майже 800 тисяч ? А як же ст.54 закону України про полицію? Кришують проституток і наркоділків? Пресують дрібний бізнес? Збирають на дорогах дань собі на хороше проживання? А, зрозуміло, охороняють громадський порядок від громадян...
показати весь коментар
13.05.2025 14:36 Відповісти
А що в той час роблять ухилянти? Дупою дивани вдома протирають?
показати весь коментар
13.05.2025 14:41 Відповісти
Поліція і тцк самі найбільші ухилянти, вони присягу давали. Тцк взагалі працює як організована злочинна група. Воювати повинні всі, нехай обявляють всезагальну мобілізацію, без права броні для всіх чоловіків. А то хтось відкупляється, хтось тікає, а у інших бронь.
показати весь коментар
13.05.2025 14:49 Відповісти
Співробітники ТЦК вже були на фронті, а в статуті поліцейського нічого не сказано про те, що він повинен заміняти місцевих сцикунів.
показати весь коментар
13.05.2025 14:53 Відповісти
Брехня багато хто купив собі місце в тцк щоб не іти воювати, знаю таких. А що в поліції сцикуни?
Відправити воювати всіх хто підходить по віку а набрати молодь з 18 -25 років. ,які і так можуть іти за власним бажанням.
показати весь коментар
13.05.2025 15:01 Відповісти
В поліції 40% вакансій не заповнені. Приходьте. Але броні у поліції від виїзду на фронт нема. Поліцейські постійо по ротації бувають в горячих точках.
показати весь коментар
13.05.2025 17:19 Відповісти
А скікі місце коштує?
показати весь коментар
13.05.2025 20:41 Відповісти
Співробітники ТЦК вже були на фронті - брехня яку навіть МО спростувало.

В статуті поліцейського нічого не сказано про те, що він повинен заміняти місцевих сцикунів - все вірно в статуті поліцейського про це нічого не сказано, бо такого законодавчого документу не існує, є Дисциплінарний статут Національної поліції України. В ЗУ Про Національну поліцію чітко прописано, що одним із завдань поліції є охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. Так що це поліція повинна першою встати на захист людей від ворога , а не цивільні люди захищати поліцію.
показати весь коментар
13.05.2025 15:19 Відповісти
Ні про яких ворогів там нічого не сказано. Головне завдання спвробітника поліції підтримувати законність, боротись зі злочинністю і все.
показати весь коментар
13.05.2025 17:21 Відповісти
Шановний, ще раз уважно перечитайте закон про поліцію, ст.2 завдання поліції: пункт 1 - забезпечення публічної безпеки і порядку ; пункт 2 - охорона прав і свобод людини , а також інтересів суспільства і держави; і тільки пунктом 3 йде протидія злочинності. Отже боротьба з зовнішнім ворогом який загрожує безпеці, порядку, інтересам держави та посягає на права і свободи людей - головні завдання поліції визначені Законом України.
показати весь коментар
13.05.2025 18:53 Відповісти
Поліція давно вже на фронті. Вступайте в її ряди і вас теж пошлють на нуль. Хоча краще просто прийти до агенції з рекрутингу, там можно самому обрати військовий підрозділ в якому є бажання захищати рідних і близьких.
показати весь коментар
13.05.2025 19:50 Відповісти
Справді ? А що ж це тоді за особини у чорній формі , які сидять по кущах вздовж доріг з трукамами, ганяють бабусь , які продають різну зеленину на тротуарі , пильно патрулюють вулиці в пошуках неправильно припаркованих автомобілів , десятки цих невідомих чоловіків стоять на різних мобільних блок-постах або разом з тцкунами виловлюють клятих ухилянтів ? На такому "фронті" із зарплатою в 30к і можливістю щодня трохи підкалимити грошенят воювати охочих вистачає і без мене.
Ну а мої близькі та рідні бажають щоб я їх захищав безпосередньо вдома , а не в донецькій посадці виконуючи безглуздий наказ совкового командира. Вони вважають, що першими на захист країни повинні стати ті хто присягався її захищати та отримував за це заробітну плату , пільги, спец.пенсії та інші привілеї.
показати весь коментар
13.05.2025 22:00 Відповісти
Носії подібної ідеології лежать в братських могилах на окупованій частині України.
показати весь коментар
14.05.2025 11:52 Відповісти
Зрозуміло, значить пояснити чому поліція замість виконання своїх прямих обов"язків по захисту людей і держави займається примусовим відловом та відправленням в окопи тих, за чий рахунок вона існує, Ви не в змозі. Натомість в хід пішли телемарафонні гасла про ідеологію та братські могили. От тільки показово, що у тих братських могилах лежать прості цивільні люди , чиновники та поліція втекли першими, а ті хто лишився одразу перейшли служити новій владі.
показати весь коментар
14.05.2025 13:18 Відповісти
Перейти служити новій владі- не значить залишитись живим. Навіть якщо лижеш дупу фюреру путєну так, як ніхто до тебе не лизав. Таких лизунів теж утилізує кремлівський рейх. В яксті приклада можно поливитись на таких виродків як стремоусов , ржавський , фомін та інши.
показати весь коментар
14.05.2025 13:31 Відповісти
Прибрали тільки кількох найбільш зашкваренихі та токсичних персонажів, в той час як пушилін, сальдо, плотницький,пасічник,губарев, аксьонов і тисячі інших чудово прилаштувалися і спокійно собі живуть.
Але шановний,Ви знову з"їхали з теми: чому більша частина поліції та працівники інших силових органів замість прямого виконання своїх визначених законом завдань по захисту держави сидить в тилу.
показати весь коментар
14.05.2025 13:43 Відповісти
Oleg Iskra #524012 - ви в ТЦК дані поновили? Чому ні ? Чого чекаєте?
показати весь коментар
14.05.2025 16:32 Відповісти
Зрозуміло, аргументів по темі вже не має і тому відбувся перехід на особистості.
Злив зараховано . Успіхів вам в нелегкій боротьбі з ворогами режиму .
показати весь коментар
14.05.2025 16:38 Відповісти
Які вам ще потрібні аргументи ? Те, що в окупації життя нема - ви і самі знаєте. Те, що замість вас на фронт ніхто не піде - також для вас не секрет. Перераховані вами персонажі- то є рассіани з территорії россії. Тому вони і досі живі. А губарєв ще і член РНЕ, хоча він про це не любить згадувати. Я його там бачив.
показати весь коментар
14.05.2025 16:44 Відповісти
До чого тут окупація ?! Дискусія почалася з того чому поліцейські не на фронті, якщо це їх прямий обо"язок . Не переводьте стрілки.
показати весь коментар
14.05.2025 16:49 Відповісти
Там ваш колега трошки нижче, великий і ніким не перевершений трибун вже змінив прапорець на польський.
показати весь коментар
13.05.2025 15:20 Відповісти
"Ухилянти" не отримують зарплату та пільги з державного бюджету, не мають можливості в 45 років вийти на пенсію по вислузі і отримати бронь від мобілізації. Саме за рахунок клятих ухилянтів держава утримує чиновницький апарат, а не навпаки.
показати весь коментар
13.05.2025 15:05 Відповісти
Написав би вже що 8 млн, кацапе.
показати весь коментар
13.05.2025 14:46 Відповісти
Всі найбільші патріоти-коментатори потроху, але впевнено змінюють прапори.
показати весь коментар
13.05.2025 14:55 Відповісти
і тільки русняві зрадоботи з українських проксі як кудахтали так і кудахчуть ))))
показати весь коментар
13.05.2025 15:18 Відповісти
Ну так вже давно визнаний факт: чим далі патріот від лінії фронту тим сильніший його патріотизм. Особливо потужні і незламні "закордонні" патріоти, вони як люті звірі готові нещадно різати русаків в режимі 24/7 і не тільки вийти на кордони 91 року , а й захопити москву , забрати Кубань та Білгород.
показати весь коментар
13.05.2025 15:29 Відповісти
Не дай бог! Зараз і так Дніпровську область кошмарять кожноденно по багато разів! 🤬
показати весь коментар
13.05.2025 14:50 Відповісти
Потроху здають українські землі,за два роки нічого не відвоювали,видно наші генерали не хочуть працювати на державу,а солдати на передовій роблять що можуть.Якби наших військових забезпечили всім необхідним,результат був би інший.
показати весь коментар
13.05.2025 14:48 Відповісти
В 2019 "мудрий нарід" голосував не за безпеку а за ржачних клованів з московії. По факту люди голосували за власну смерть.
показати весь коментар
13.05.2025 14:51 Відповісти
Асфальт вже встигли укласти від лінії фронту до Дніпра?
показати весь коментар
13.05.2025 14:49 Відповісти
Та зрозуміло, що раніше, ніж вони зайдуть на Дніпропетровщину, ніяких перемовин не буде.
показати весь коментар
13.05.2025 14:52 Відповісти
Це все наслідки вибору 73% у 2019 році, бо до 2019 року було проведено 6 мобілізацій і жодного разу не було проблем, тільки один простой мальчік від наріду ще тоді крутив дупою і відкосив чотирижди. Але нарід обрав саме його своїм вожаком, а той знищив ракетні програми, зарив в асфальт до 500 мільярдів, відвів наші війська з укриттів в чисте поле, розмінував мінні поля, які тримали ворога в Криму у вулькому перешийку і своїми популістичними діями загравав із зеленими баранами та вів їх подивитися в очко пуйла. Подивилися? Не побудував фортифікації для армії, яку відвів з Донбасу в чисте поле, набудував декілька в тих місцях, які там ніколи б не побудували військові і ними не користувалися, а десятки мільярдів тупо вкрав разом з ригами, яких призначив у військово-цивільні адміністрації, потім провалив закон про мобілізацію. Вигнав до ЄС більше 10 мільйонів, 5 залишив на окупованих територіях, а решту зачтавив скитатися і кожного дня ховатися по підвалах. Тирив на яйцях по 17 грн. і форменному обмундируванні літньої по ціні зимньої, тирив на горючці, розвів корупцію в медицині, на кордоні, в прокуратурі, поліції та інших органах, які накопичили мільйони на бідних українцях, які хочуть жити і останнє віддавали, щоб тілоьки їхх не направилши на фарш. Ще до цього Зе знищив програми по виробництву бронежилетів і шоломів, скорортив 40 тисяч ЗСУ, підянв зарплати своїм в офісі і фігу з маком ЗСУ, а коли все почало тріщати і лопатися, то створив ТЦК які діють по безпредєлу, порушуючи не тільки норми Конституції, а навіть прості житєйські правила моралі, спасаючи свої дупи і слугориг. Що йому ті українці, вб'ють сотні чи тисячі за день - завтра відловлять дві тисячі і на "передок", а свою зелену слугорижну шоблу в теплі кабінети, хлібні посади і в "задок" - ЄС, США, Ізраїль та інші місця, де вони і їх сім'ї почуваються захищеними і господарями країни, яка стікаю кров'ю, витрачаючи там натирені у них гроші. Завтра поїде до Турції офіційно здавати кацапам Азовське і Чорне моря, річку Дніпро, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області і головне щоб лохи розуміли, що це не "мінськ" і раділи, що лайна стає більше і є де поживитися зеленим мухам без мізків і національного признаку. А потім зелохам скаже, що то не він, то Трамп.
показати весь коментар
13.05.2025 15:02 Відповісти
 
 