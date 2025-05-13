Росіяни намагаються прорвати адмінкордон із Дніпропетровщиною, - Сили оборони

На Південному напрямку російська армія не припиняє атак: ворог активно застосовує артилерію, дрони-камікадзе, авіаційні удари, а також проводить штурми, зокрема на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Волошина, ситуація на півдні залишається напруженою, зокрема в районі стику Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей. Саме там ворог сконцентрував значні сили - штурмову піхоту з чотирьох російських полків - і проводить активні наступальні дії на відносно вузькій ділянці фронту.

На Новопавлівському напрямку за добу зафіксовано 24 бойові зіткнення. За оцінкою українських сил оборони, щоденні втрати ворога на цій ділянці становлять близько 150 осіб.

Також росіяни активно використовують мотоциклетну техніку, яку українські захисники ефективно знищують під час маневрової оборони.

