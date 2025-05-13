Росіяни намагаються прорвати адмінкордон із Дніпропетровщиною, - Сили оборони
На Південному напрямку російська армія не припиняє атак: ворог активно застосовує артилерію, дрони-камікадзе, авіаційні удари, а також проводить штурми, зокрема на Новопавлівському напрямку.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Волошина, ситуація на півдні залишається напруженою, зокрема в районі стику Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей. Саме там ворог сконцентрував значні сили - штурмову піхоту з чотирьох російських полків - і проводить активні наступальні дії на відносно вузькій ділянці фронту.
На Новопавлівському напрямку за добу зафіксовано 24 бойові зіткнення. За оцінкою українських сил оборони, щоденні втрати ворога на цій ділянці становлять близько 150 осіб.
Також росіяни активно використовують мотоциклетну техніку, яку українські захисники ефективно знищують під час маневрової оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відправити воювати всіх хто підходить по віку а набрати молодь з 18 -25 років. ,які і так можуть іти за власним бажанням.
В статуті поліцейського нічого не сказано про те, що він повинен заміняти місцевих сцикунів - все вірно в статуті поліцейського про це нічого не сказано, бо такого законодавчого документу не існує, є Дисциплінарний статут Національної поліції України. В ЗУ Про Національну поліцію чітко прописано, що одним із завдань поліції є охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. Так що це поліція повинна першою встати на захист людей від ворога , а не цивільні люди захищати поліцію.
Ну а мої близькі та рідні бажають щоб я їх захищав безпосередньо вдома , а не в донецькій посадці виконуючи безглуздий наказ совкового командира. Вони вважають, що першими на захист країни повинні стати ті хто присягався її захищати та отримував за це заробітну плату , пільги, спец.пенсії та інші привілеї.
Але шановний,Ви знову з"їхали з теми: чому більша частина поліції та працівники інших силових органів замість прямого виконання своїх визначених законом завдань по захисту держави сидить в тилу.
Злив зараховано . Успіхів вам в нелегкій боротьбі з ворогами режиму .