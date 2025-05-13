Ворог інтенсивно б’є по населених пунктах поблизу фронту дронами-камікадзе: за добу завдав майже 600 ударів та здійснив 300 скидів з БпЛА, - Сили оборони півдня

На півдні України наші війська завдають окупантам відчутних втрат у військовій техніці та озброєнні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки противника поблизу Костянтинополя, Багатиря, Зеленого Поля, Новосілки та в напрямку Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив, але здійснює перегрупування сил, перекидаючи штурмові групі на передній край, проводить розвідувальні та логістичні заходи, готуючись до подальшої активізації бойових дій.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив шість атак в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та в бік Павлівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку агресор провів чотири марні спроби просування до позицій наших захисників в районі Антонівського залізничного мосту і в південній частині острівної зони Дніпра.

Обстріли України

За вчора зафіксовано понад 300 ворожих обстрілів з використанням більш ніж 1400 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти завдали майже 600 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили 300 скидів з БпЛА, використавши близько 400 боєприпасів.

Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Окупаційні війська завдали 8 авіаційних ударів по цивільному населенню та критичній і соціальній інфраструктурі, застосувавши 24 керовані авіабомби (КАБ) та 52 некеровані авіаційні ракети (НАР).

Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

Втрати ворога

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:

137 окупантів;

1 танк;

17 артилерійських систем;

26 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

1 БпЛА, наземний дрон та 2 станції РЕБ;

7 мотоциклів та 2 квадроцикли;

2 човни;

6 генераторів;

14 антен БпЛА, 2 антени зв’язку та 1 камера відеоспостереження;

2 місця зберігання БП та 3 місця зберігання ПММ.

Також зруйновано 96 укриттів.

