Враг интенсивно бьет по населенным пунктам вблизи фронта дронами-камикадзе: за сутки нанес почти 600 ударов и совершил 300 сбросов с БПЛА, - Силы обороны юга

На юге Украины наши войска наносят оккупантам ощутимые потери в военной технике и вооружении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 атаки противника вблизи Константинополя, Багатыря, Зеленого Поля, Новоселки и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил, но осуществляет перегруппировку сил, перебрасывая штурмовые группы на передний край, проводит разведывательные и логистические мероприятия, готовясь к дальнейшей активизации боевых действий.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил шесть атак в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и в сторону Павловки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении агрессор провел четыре тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников в районе Антоновского железнодорожного моста и в южной части островной зоны Днепра.

Обстрелы Украины

За вчера зафиксировано более 300 вражеских обстрелов с использованием более 1400 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 600 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили 300 сбросов с БПЛА, использовав около 400 боеприпасов.

От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Оккупационные войска нанесли 8 авиационных ударов по гражданскому населению и критической и социальной инфраструктуре, применив 24 управляемые авиабомбы (КАБ) и 52 неуправляемые авиационные ракеты (НАР).

Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей.

Потери врага

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:

137 оккупантов;

1 танк;

17 артиллерийских систем;

26 единиц автомобильной и бронированной техники;

1 БПЛА, наземный дрон и 2 станции РЭБ;

7 мотоциклов и 2 квадроцикла;

2 лодки;

6 генераторов;

14 антенн БПЛА, 2 антенны связи и 1 камера видеонаблюдения;

2 места хранения БП и 3 места хранения ГСМ.

Также разрушено 96 укрытий.

