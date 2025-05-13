Враг интенсивно бьет по населенным пунктам вблизи фронта дронами-камикадзе: за сутки нанес почти 600 ударов и совершил 300 сбросов с БПЛА, - Силы обороны юга
На юге Украины наши войска наносят оккупантам ощутимые потери в военной технике и вооружении.
Боевые действия
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 атаки противника вблизи Константинополя, Багатыря, Зеленого Поля, Новоселки и в направлении Шевченко.
На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил, но осуществляет перегруппировку сил, перебрасывая штурмовые группы на передний край, проводит разведывательные и логистические мероприятия, готовясь к дальнейшей активизации боевых действий.
На Ореховском направлении сегодня враг проводил шесть атак в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и в сторону Павловки. Успеха не имел.
На Приднепровском направлении агрессор провел четыре тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников в районе Антоновского железнодорожного моста и в южной части островной зоны Днепра.
Обстрелы Украины
За вчера зафиксировано более 300 вражеских обстрелов с использованием более 1400 боеприпасов.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 600 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили 300 сбросов с БПЛА, использовав около 400 боеприпасов.
От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Оккупационные войска нанесли 8 авиационных ударов по гражданскому населению и критической и социальной инфраструктуре, применив 24 управляемые авиабомбы (КАБ) и 52 неуправляемые авиационные ракеты (НАР).
Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей.
Потери врага
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 137 оккупантов;
- 1 танк;
- 17 артиллерийских систем;
- 26 единиц автомобильной и бронированной техники;
- 1 БПЛА, наземный дрон и 2 станции РЭБ;
- 7 мотоциклов и 2 квадроцикла;
- 2 лодки;
- 6 генераторов;
- 14 антенн БПЛА, 2 антенны связи и 1 камера видеонаблюдения;
- 2 места хранения БП и 3 места хранения ГСМ.
Также разрушено 96 укрытий.
