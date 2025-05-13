Россияне пытаются прорвать админграницу с Днепропетровщиной, - Силы обороны
На Южном направлении российская армия не прекращает атак: враг активно применяет артиллерию, дроны-камикадзе, авиационные удары, а также проводит штурмы, в частности на Новопавловском направлении.
Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Волошина, ситуация на юге остается напряженной, в частности - в районе стыка Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Именно там враг сконцентрировал значительные силы - штурмовую пехоту из четырех российских полков - и проводит активные наступательные действия на относительно узком участке фронта.
На Новопавловском направлении за сутки зафиксировано 24 боевых столкновения. По оценке украинских сил обороны, ежедневные потери врага на этом участке составляют около 150 человек.
Также россияне активно используют мотоциклетную технику, которую украинские защитники эффективно уничтожают во время маневровой обороны.
Відправити воювати всіх хто підходить по віку а набрати молодь з 18 -25 років. ,які і так можуть іти за власним бажанням.
В статуті поліцейського нічого не сказано про те, що він повинен заміняти місцевих сцикунів - все вірно в статуті поліцейського про це нічого не сказано, бо такого законодавчого документу не існує, є Дисциплінарний статут Національної поліції України. В ЗУ Про Національну поліцію чітко прописано, що одним із завдань поліції є охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. Так що це поліція повинна першою встати на захист людей від ворога , а не цивільні люди захищати поліцію.
Ну а мої близькі та рідні бажають щоб я їх захищав безпосередньо вдома , а не в донецькій посадці виконуючи безглуздий наказ совкового командира. Вони вважають, що першими на захист країни повинні стати ті хто присягався її захищати та отримував за це заробітну плату , пільги, спец.пенсії та інші привілеї.
Але шановний,Ви знову з"їхали з теми: чому більша частина поліції та працівники інших силових органів замість прямого виконання своїх визначених законом завдань по захисту держави сидить в тилу.
Злив зараховано . Успіхів вам в нелегкій боротьбі з ворогами режиму .