Россияне вечером и ночью нанесли удары по Днепропетровщине, пострадала гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

Российская армия за прошедшие сутки обстреливала Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО "Град" и артиллерии, а также атаковала беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг попал по Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам.

"Загорелся частный дом. Спасатели огонь потушили. Какие еще убытки нанесли россияне, выясняем. Продолжается обследование территории. Погибших и пострадавших нет", - отметил Лысак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне почти 20 раз атаковали Никопольщину дронами и из артиллерии: повреждены дома. ФОТО







