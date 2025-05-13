РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12576 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
740 0

Россияне вечером и ночью нанесли удары по Днепропетровщине, пострадала гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

Российская армия за прошедшие сутки обстреливала Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО "Град" и артиллерии, а также атаковала беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг попал по Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам.

"Загорелся частный дом. Спасатели огонь потушили. Какие еще убытки нанесли россияне, выясняем. Продолжается обследование территории. Погибших и пострадавших нет", - отметил Лысак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне почти 20 раз атаковали Никопольщину дронами и из артиллерии: повреждены дома. ФОТО

Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область

Автор: 

Никополь (1153) Днепропетровская область (4362) Никопольский район (387)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 