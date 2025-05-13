Россияне вечером и ночью нанесли удары по Днепропетровщине, пострадала гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж
Российская армия за прошедшие сутки обстреливала Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО "Град" и артиллерии, а также атаковала беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Враг попал по Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам.
"Загорелся частный дом. Спасатели огонь потушили. Какие еще убытки нанесли россияне, выясняем. Продолжается обследование территории. Погибших и пострадавших нет", - отметил Лысак.
