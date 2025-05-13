Росіяни ввечері та вночі завдали ударів по Дніпропетровщині, постраждала цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Російська армія минулої доби обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області із РСЗВ "Град" та артилерії, а також атакувала безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.

"Зайнявся приватний будинок. Рятувальники вогонь вгамували. Яких ще збитків завдали росіяни, з'ясовуємо. Триває обстеження території. Загиблих і постраждалих немає", - зазначив Лисак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни майже 20 разів атакували Нікопольщину дронами та з артилерії: пошкоджено будинки. ФОТО







