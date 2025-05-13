УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10476 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
740 0

Росіяни ввечері та вночі завдали ударів по Дніпропетровщині, постраждала цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Російська армія минулої доби обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області із РСЗВ "Град" та артилерії, а також атакувала безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.

"Зайнявся приватний будинок. Рятувальники вогонь вгамували. Яких ще збитків завдали росіяни, з'ясовуємо. Триває обстеження території. Загиблих і постраждалих немає", - зазначив Лисак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни майже 20 разів атакували Нікопольщину дронами та з артилерії: пошкоджено будинки. ФОТО

Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина

Автор: 

Нікополь (1322) Дніпропетровська область (4147) Нікопольський район (390)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 