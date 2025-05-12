Росіяни майже 20 разів атакували Нікопольщину дронами та з артилерії: пошкоджено будинки. ФОТО
Російські війська протягом 12 травня продовжували обстрілювати населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під ударами агресора перебували Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.
Ворог обстрілював з артилерії й атакував дронами.
Унаслідок російських обстрілів пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда.
Повідомляється, що люди не постраждали.
За даними очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, за день ворог атакував Нікопольщину близько двох десятків разів.
