Окупанти били по Нікопольщині з артилерії та дронів: пошкоджено будинки, господарські споруди та газогін. ФОТОрепортаж

Впродовж дня неділі, 11 травня, російські загарбники майже два десятки разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Окупанти били з важкої артилерії та атакували fpv-дронами.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

обстріли Нікопольщини

Від ворожих обстрілів потерпали Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади, а також сам Нікополь.

обстріли Нікопольщини

Через російські обстріли понівечені інфраструктура та 6 приватних будинків, два з яких охопило вогнем. Пошкоджені 2 господарські споруди, гараж й авто. Зачепило газогін. 

обстріли Нікопольщини

Обійшлося без жертв та поранених.

обстріли Нікопольщини

Окрім цього, за уточненою інформацією, через один з нічних обстрілів у районі побитий соціальний заклад.

обстріли Нікопольщини

На інших територіях області лунала повітряна тривога, але минулося без ворожих ударів.

обстріли Нікопольщини

обстріли Нікопольщини

обстріли Нікопольщини

