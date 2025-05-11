Окупанти били по Нікопольщині з артилерії та дронів: пошкоджено будинки, господарські споруди та газогін. ФОТОрепортаж
Впродовж дня неділі, 11 травня, російські загарбники майже два десятки разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Окупанти били з важкої артилерії та атакували fpv-дронами.
Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Від ворожих обстрілів потерпали Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади, а також сам Нікополь.
Через російські обстріли понівечені інфраструктура та 6 приватних будинків, два з яких охопило вогнем. Пошкоджені 2 господарські споруди, гараж й авто. Зачепило газогін.
Обійшлося без жертв та поранених.
Окрім цього, за уточненою інформацією, через один з нічних обстрілів у районі побитий соціальний заклад.
На інших територіях області лунала повітряна тривога, але минулося без ворожих ударів.
