Оккупанты обстреляли Никопольский район из артиллерии и дронов: повреждены дома, хозяйственные постройки и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня воскресенья, 11 мая, российские захватчики почти два десятка раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Оккупанты били из тяжелой артиллерии и атаковали fpv-дронами.
Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
От вражеских обстрелов страдали Мировская, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады, а также сам Никополь.
Из-за российских обстрелов изувечена инфраструктура и 6 частных домов, два из которых охватило огнем. Повреждены 2 хозяйственные постройки, гараж и авто. Задело газопровод.
Обошлось без жертв и раненых.
Кроме этого, по уточненной информации, из-за одного из ночных обстрелов в районе побито социальное учреждение.
На других территориях области звучала воздушная тревога, но обошлось без вражеских ударов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль