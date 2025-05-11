Оккупанты обстреляли Никопольский район из артиллерии и дронов: повреждены дома, хозяйственные постройки и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня воскресенья, 11 мая, российские захватчики почти два десятка раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Оккупанты били из тяжелой артиллерии и атаковали fpv-дронами.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

От вражеских обстрелов страдали Мировская, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады, а также сам Никополь.

Из-за российских обстрелов изувечена инфраструктура и 6 частных домов, два из которых охватило огнем. Повреждены 2 хозяйственные постройки, гараж и авто. Задело газопровод.

Обошлось без жертв и раненых.

Кроме этого, по уточненной информации, из-за одного из ночных обстрелов в районе побито социальное учреждение.

На других территориях области звучала воздушная тревога, но обошлось без вражеских ударов.

