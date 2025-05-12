Россияне почти 20 раз атаковали Никопольский район дронами и артиллерией: повреждены дома. ФОТО
Российские войска в течение 12 мая продолжали обстреливать населенные пункты Никопольского района Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под ударами агрессора находились Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская громады.
Враг обстреливал из артиллерии и атаковал дронами.
Вследствие российских обстрелов повреждены два частных дома и хозяйственная постройка.
Сообщается, что люди не пострадали.
По данным главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, за день враг атаковал Никопольщину около двух десятков раз.
