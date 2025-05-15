РУС
Новости Боевые действия на юге
457 5

Россия применяет тактику малых штурмовых групп для постоянного давления, - Силы обороны юга

сводка Генштаба

Тактика действий малыми штурмовыми группами стала основной для российских войск на южном направлении.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Тактика действий малых штурмовых групп приносит россиянам определенные результаты. Они пробовали атаковать на южном направлении крупными подразделениями - до уровня штурмового взвода или даже батальона. Однако такие попытки были полностью неудачными. Зато малые группы позволяют им достигать частичного успеха, они пытаются вклиниться в нашу оборону. Именно поэтому они и дальше применяют эту тактику", - рассказал Волошин.

По его словам, такой подход позволяет поддерживать постоянную интенсивность боевых действий - обстрелы и штурмы не прекращаются, и россияне не планируют менять эту схему в ближайшее время.

Автор: 

штурм (547) Силы обороны юга (425) война в Украине (5744)
Колись саме таку тактику впровадив Залужний для звільнення українських теріторій. І це себе виправдало.
Але він більше не керує військом.
Чому?
15.05.2025 12:43 Ответить
тактику "******** стрибків" застосовував не Генерал Залужний, це було ще в АТО при Порошенко.
ця тактика виправдовує себе якщо стрибок: добре продуманий і підготовлений - тоді втрати мінімальні, хоча вони все ж таки були і дуже болючі, всі пам'ятають героїчну загибель Героя України капітана Кизило.

.
15.05.2025 13:32 Ответить
Віднедавна тактика малих штурмових груп супротивника суттєво змінилась і так звані "м'ясні штурми" поволі почали відходити в минуле. Бо ворог задля радикального зниження втрат свого особового складу під час атакуючих дій, зокрема при доланні "кілл-зон", на даний час за наявними даними проводить масштабне комплектування своїх передових частин легкими індивідуально-колективними засобами моторизації (мотоциклами, квадроциклами, баггі, електрокарами тощо).
Тож, рух вперед малих штурмових груп російських військ, а значить увесь перманентний рашистський наступ зупинити можна, якщо своєчасно реагувати на змінену тактику супротивника.
А для цього по фронту потрібна суцільна "кілл-зона" із роїв фпв-дронів, пристріляних мінометами і важкою артилерією вогневих "мішків" та замаскованих кулеметних гнізд. І посеред цієї "зони знищення" - розміщена захисна лінія із сталево-смугових і дротяних загороджень, як нездолання перешкода для проходження ворожої піхоти як пішки, так і на засобах моторизації.
15.05.2025 12:57 Ответить
Для спорудження оборонної смуги, що захищає від атак рашистських малих піхотних груп, в тому числі на вказаних вище засобах моторизації, по всій протяжності лінії бойового зіткнення у ~840 кілометрів від Новополя на Півдні до Тьоткіного на північному-сході потрібно не так багато коштів. Наприклад, загородження із стрічки "Єгоза", що розтягнута у дві бухти знизу і одна зверху, загальною висотою у три метри, потрібно чуть більше як $20 млн.
Так, за https://caiman.ua/price даними продавця ціна за 1 бухту довжиною 36 метрів оцинкованої колючо-ріжучої стрічки «Єгоза-Стандарт-1500/7» із опором на перекушування 1600 Н/мм2 - 11940 грн.
На один кілометр фронту потрібно 84 бухти, а на 840 км - відповідно 70 560 бухт вартістю 842,49 млн. грн.
Додатково захисна оборонна смуга має складатись також і з малопомітної перешкоди (пУтанки). Її: https://uastall.com/malo-pomitna-pereshkoda-plutanka/?gad_source=1&gad_campaignid=22285504958&gbraid=0AAAAA-vkDJTSccubQXPeDsPqEyCicZACd&gclid=Cj0KCQjwoZbBBhDCARIsAOqMEZVGVmYieFDPEuZNva7atCOs7hbpI6Q3QrNMgcTgHBZNcpFlkdIUYusaAoqzEALw_wcB продають бухтами довжиною 10 метрів шириною теж 10 метрів з товщиною дроту 1,2 мм по ціні 8700 грн. за комплект (ціна бухти шириною 5 метрів - 4350 грн.).
Тоді на 1 кілометр загородження з двох комплектів треба їх 200 шт., а на 840 км - 168000 шт. вартістю 1461,6 млн. грн.
Таким чином, загальна вартість захисної смуги по гарячій лінії фронту і ділянок кордону в Харківській і Сумській областях становитиме 2304,1 млн. грн., або всього лиш ~$55 млн.
15.05.2025 13:01 Ответить
+ 100 !

класика Першої світової - колючка та кулемет
класика Третьої світової - колючка та дрон

.
15.05.2025 13:40 Ответить
 
 