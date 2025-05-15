Россия применяет тактику малых штурмовых групп для постоянного давления, - Силы обороны юга

Тактика действий малыми штурмовыми группами стала основной для российских войск на южном направлении.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Тактика действий малых штурмовых групп приносит россиянам определенные результаты. Они пробовали атаковать на южном направлении крупными подразделениями - до уровня штурмового взвода или даже батальона. Однако такие попытки были полностью неудачными. Зато малые группы позволяют им достигать частичного успеха, они пытаются вклиниться в нашу оборону. Именно поэтому они и дальше применяют эту тактику", - рассказал Волошин.

По его словам, такой подход позволяет поддерживать постоянную интенсивность боевых действий - обстрелы и штурмы не прекращаются, и россияне не планируют менять эту схему в ближайшее время.

