Враг проводит разведывательные и подготовительные мероприятия для дальнейших штурмов на Гуляйпольском направлении, - Силы обороны юга
На южном направлении противник продолжает активно применять артиллерию и наносит массированные авиационные удары по позициям Сил обороны Украины и прилегающим к линии боевого соприкосновения населенным пунктам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
Всего за сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 18 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Багатыря, Новоселки, Привольного и Зеленого Поля.
На Гуляйпольском направлении противник наносит массированные авиационные удары по нескольким населенным пунктам, а также проводит разведывательные и подготовительные мероприятия для дальнейшей активизации штурмовых действий.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 2 вражеских атаки районах Щербаков и Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении противник проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра.
Обстрелы территории Украины
За вчера зафиксировано 317 вражеских обстрелов с использованием почти 1350 боеприпасов.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли более шести сотен ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 275 сбросов с БПЛА, использовав по малому 400 боеприпасов.
От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей. За минувшие сутки зафиксировано более четырех десятков таких обстрелов по 21 населенному пункту.
В результате вражеского дронового террора и артиллерийских обстрелов на Херсонщине, Запорожье и Днепропетровщине пострадало несколько человек.
Потери врага на юге
Силы обороны юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.
За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 77 оккупантов;
- 2 артиллерийские системы;
- 6 единиц автомобильной техники;
- 6 БПЛА;
- 5 мотоциклов;
- 1 квадроцикл;
- 3 лодки;
- 1 антенна БПЛА;
- 7 антенн связи.
Разрушено 40 укрытий.
