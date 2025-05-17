Враг проводит разведывательные и подготовительные мероприятия для дальнейших штурмов на Гуляйпольском направлении, - Силы обороны юга

На южном направлении противник продолжает активно применять артиллерию и наносит массированные авиационные удары по позициям Сил обороны Украины и прилегающим к линии боевого соприкосновения населенным пунктам.

Боевые действия

Всего за сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 18 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Багатыря, Новоселки, Привольного и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении противник наносит массированные авиационные удары по нескольким населенным пунктам, а также проводит разведывательные и подготовительные мероприятия для дальнейшей активизации штурмовых действий.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 2 вражеских атаки районах Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении противник проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра.

Обстрелы территории Украины

За вчера зафиксировано 317 вражеских обстрелов с использованием почти 1350 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли более шести сотен ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 275 сбросов с БПЛА, использовав по малому 400 боеприпасов.

От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей. За минувшие сутки зафиксировано более четырех десятков таких обстрелов по 21 населенному пункту.

В результате вражеского дронового террора и артиллерийских обстрелов на Херсонщине, Запорожье и Днепропетровщине пострадало несколько человек.

Потери врага на юге

Силы обороны юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.

За минувшие сутки вражеские потери составляют:

77 оккупантов;

2 артиллерийские системы;

6 единиц автомобильной техники;

6 БПЛА;

5 мотоциклов;

1 квадроцикл;

3 лодки;

1 антенна БПЛА;

7 антенн связи.

Разрушено 40 укрытий.

