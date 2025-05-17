На востоке идут бои. Враг пытается продвигаться в Часовом Яре, Торецке, возле Константинополя и Богатыря, - Генштаб

С начала суток, 17 мая 2025 года, по состоянию на это время на фронте произошло 81 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Новая Гута, Заречное, Марьино, Волковка, Малушино, Александровка, Покровка, Бруски, Бачевск, Стариково, Порозок, Новодмитровка, Шалигино, Петрушевка, Катериновка, Белокопытово, Прогресс, Бояро-Лежачи Сумской области; Гута-Студенецкая Черниговской области; также авиация противника нанесла удар по населенному пункту Бунякино Сумской области.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, сегодня враг дважды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили атаку вблизи Загрызово.

Обстановка на востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Катериновка, Ямполовка и Зеленая Долина. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Часова Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино. Три из четырех атак подразделения Силы обороны отразили, продолжается один бой.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы. Две атаки продолжаются, восемь штурмовых действий захватчиков наши защитники уже отразили.

"На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергиевка, Троицкое и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 17 атак, пять боестолкновений еще продолжаются", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте за сутки 145 боестолкновений, треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на юге

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили девять штурмовых действий вражеских войск, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Богатыря, Вольного Поля, Ровнополя, Новополя и Зеленого Поля. Авиационным ударам подверглись Темировка и Новополь.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили три атаки противника в районах Степного и Малых Щербаков. Под авиаударами оказалось Каменское.

На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла удары неуправляемыми авиаракетами по Николаевке, кроме этого вражеские подразделения дважды пытались продвинуться вперед, идет бой.

Также читайте: Рашисты атаковали бронетехникой Часов Яр. Вся техника с личным составом уничтожена, - ОСУВ "Хортица"

Обстановка на Курщине

На Курском направлении украинские воины за сегодня отразили семь вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла пять ударов, сбросив при этом пять КАБ. Кроме того, враг совершил 119 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.