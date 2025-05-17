На Сході бої. Ворог намагається просуватися у Часовому Яру, Торецьку, біля Костянтинополя та Багатиря, - Генштаб

Від початку доби, 17 травня 2025 року, станом на цей час на фронті відбулося 81 бойове зіткнення.

Удари по території України

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Нова Гута, Зарічне, Мар’їне, Вовківка, Малушине, Олександрівка, Покровка, Бруски, Бачівськ, Старикове, Порозок, Новодмитрівка, Шалигине, Петрушівка, Катеринівка, Білокопитове, Прогрес, Бояро-Лежачі Сумської області; Гута-Студенецька Чернігівської області; також авіація противника завдала удару по населеному пункту Бунякине Сумської області.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, сьогодні ворог двічі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська та у бік Строївки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили атаку поблизу Загризового.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців у районах населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного. Три з чотирьох атак підрозділи Сили оборони відбили, точиться бій.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби. Дві атаки тривають, вісім штурмових дій загарбників наші захисники вже відбили.

"На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 17 атак, п’ять боєзіткнень ще тривають", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій ворожих військ, ще три боєзіткнення на даний час тривають. Противник намагався просуватися в районах Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя та Зеленого Поля. Авіаційних ударів зазнали Темирівка та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника в районах Степового та Малих Щербаків. Під авіаударами опинилося Кам’янське.

На Придніпровському напрямку країна-терорист завдала ударів некерованими авіаракетами по Миколаївці, крім цього ворожі підрозділи двічі намагалися просунутись вперед, точиться бій.

Обстановка на Курщині

На Курському напрямку українські воїни за сьогодні відбили сім ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває. Авіація загарбників завдала п’ять ударів, скинувши при цьому п’ять КАБ. Крім того, ворог здійснив 119 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.