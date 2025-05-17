Від початку доби відбулося 131 боєзіткнення: ворог 44 рази атакував на Покровському напрямку
Загалом, від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удари по території України
Російські загарбники завдали 52 авіаційних ударів, скинувши при цьому 63 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1036 дронів-камікадзе та здійснили майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Обстановка на Харківщині
Сьогодні ворог тричі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська та у бік Строївки.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну спробу наступу поблизу Загризового.
Обстановка на Сході
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 штурмів позицій поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина. Три боєзіткнення досі тривають.
На Сіверському напрямку ворог десять разів атакував поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського, два боєзіткнення залишаються незавершеними.
З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори. Українські підрозділи відбили шість атак, два боєзіткнення на даний час тривають. Від ударів російських КАБів постраждала Костянтинівка.
На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка. Наші захисники відбили 38 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 372 окупанти, з яких 228 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили самохідну артилерійську систему, сім автомобілів, 27 мотоциклів, міномет та 15 БпЛА; також пошкодили ще одну самохідну артилерійську установку.
Обстановка на Півдні
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 19 атак загарбників у районах Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя та Зеленого Поля.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили п’ять атак противника в районах Щербаків, Степового та Малих Щербаків, ще одне боєзіткнення триває.
Втратами закінчилися дві спроби окупантів витіснити українські підрозділи із займаних позицій на Придніпровському напрямку.
Обстановка на Курщині
На Курському напрямку відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких три тривають до цього часу. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 16 керованих бомб, здійснив 211 артилерійських обстрілів, зокрема три із реактивних систем залпового вогню.
На Гуляйпільському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.
Сьогодні варто відзначити воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, 105-ї окремої бригади територіальної оборони та 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
Противник опублікував кадри демонстрації прапорів у південній, північній та північно-західній частинах Богатиря та офіційно оголосив про повне взяття населеного пункту. Раніше, 16 травня, проєкт DeepState повідомив, що українські війська провели контрдії та на 95% контролюють Богатир.
Як і у випадку з населеним пунктом Торське, від противника йде потік дезінформації, хоча на інших ділянках російські війська мають реальні здобутки.
Під Богатирем російські війська зайняли низку лісосмуг та опорний пункт на ділянці площею 8.3 км².
Між Роздольним і Богатирем російські війська малими маневреними групами штурмують у напрямку населеного пункту Одрадне.
На Новопавлівському напрямку Новоолександрівка знаходиться під контролем супротивника.
Покровський напрямок:
Між Миролюбівкою та Гродівкою противник просунувся вздовж ряду лісосмуг на ділянці площею близько 2.17 км².
На правому фланзі Покровського напрямку російські війська посилили тиск у напрямку Новоекономічного, взяття якого дозволить противнику поставити під удар логістику на північ від Покровська та Мирнограда.
На лівому фланзі Покровського напрямку бої продовжуються у східній частині Удачного, на південній околиці Котлиного, на західній околиці Звірового, на північній околиці Шевченка та на схід уздовж залізниці.
У південній частині Нової Полтавки російські війська просунулися на глибину до 500 метрів.
На захід від Нової Полтавки російські війська штурмують район ферми та лісосмуги від Малинівки до північних ферм.
На Костянтинівському напрямку російські війська штурмують населений пункт Стара Миколаївка та підтягують сили в район Олександрополя для атак у напрямку населеного пункту Зоря.
Олександропіль був захоплений ще три дні тому.
Загалом ситуація на лівому фланзі Костянтинівського напрямку продовжує погіршуватися, як і на правому фланзі на Покровському напрямку.
На стику Покровського та Костянтинівського напрямів супротивник тисне широким фронтом."