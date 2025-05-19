Общие боевые потери РФ с начала войны - около 974 770 человек (+1040 за сутки), 10 833 танка, 28 009 артсистем, 22 562 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 974 770 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 974770 (+1040) человек/человек,

танков / tanks - 10833 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 22562 (+5) ед,

артиллерийских систем - 28009 (+29) ед,

РСЗО - 1387 (+0) ед,

средства ППО - 1167 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36503 (+118),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 48988 (+88) ед,

специальная техника - 3892 (+0).

