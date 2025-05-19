РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10201 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов
4 543 21

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 974 770 человек (+1040 за сутки), 10 833 танка, 28 009 артсистем, 22 562 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 974 770 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 974770 (+1040) человек/человек,

танков / tanks - 10833 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 22562 (+5) ед,

артиллерийских систем - 28009 (+29) ед,

РСЗО - 1387 (+0) ед,

средства ППО - 1167 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36503 (+118),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 48988 (+88) ед,

специальная техника - 3892 (+0).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский мотоциклист подорвался на мине при попытке штурма на Торецком направлении. ВИДЕО

Сколько оккупантов ликвидировано за сутки

Автор: 

армия РФ (20375) Генштаб ВС (6837) ликвидация (3983) уничтожение (7739)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Минув 4107 день москальсько-української війни.
123! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Всі техніка просіла з-за погоди, але арта та логістика норм. Арта перевалила за 28000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 974 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
показать весь комментарий
19.05.2025 08:38 Ответить
+24
Як повідомляється, українські захисники 11 травня ліквідували одного з найкращих російських снайперів розвідки спецназу рашистської армії 51-річного Віталія Шаповалова.

https://pbs.twimg.com/media/GrPjTASWwAAi5GE?format=png&name=small
показать весь комментарий
19.05.2025 09:00 Ответить
+12
показать весь комментарий
19.05.2025 08:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Арта закрила чергову тисячу, а так дощі
показать весь комментарий
19.05.2025 08:09 Ответить
Кацапи на моциках погано по багнюці їздять
показать весь комментарий
19.05.2025 08:36 Ответить
Минув 4107 день москальсько-української війни.
123! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Всі техніка просіла з-за погоди, але арта та логістика норм. Арта перевалила за 28000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 974 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
показать весь комментарий
19.05.2025 08:38 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2025 08:40 Ответить
Як повідомляється, українські захисники 11 травня ліквідували одного з найкращих російських снайперів розвідки спецназу рашистської армії 51-річного Віталія Шаповалова.

https://pbs.twimg.com/media/GrPjTASWwAAi5GE?format=png&name=small
показать весь комментарий
19.05.2025 09:00 Ответить
В ********** рай,підари...
показать весь комментарий
19.05.2025 09:21 Ответить
Залізячки на кафтані не допомогли
показать весь комментарий
19.05.2025 13:13 Ответить
Ну і їб...ло у нього, на щура схожий! 😁
показать весь комментарий
19.05.2025 13:43 Ответить
Вже другий день поспіль танків - ОДИН!
"Застрягли в українській багнюці" мабуть! 😜
показать весь комментарий
19.05.2025 09:29 Ответить
Танки перетворили на таксі..але мангал не рятує від фпв..тому пересіли на мотики
показать весь комментарий
19.05.2025 09:37 Ответить
на мотиках швидше до позицій дістатись і важчке влучити зі стрілецької зброї, але для фпв пофіг
показать весь комментарий
19.05.2025 09:56 Ответить
Орієнтовно за 3-4 тижні може бути одиниця та шість нулів ********.
показать весь комментарий
19.05.2025 10:22 Ответить
8-9 червня по ситуації на сьогодні
показать весь комментарий
19.05.2025 10:40 Ответить
Після того, як позавчора статисти Генштабу отримали здюлин за "нетисячу" ушкоджених орків - знову почалось в цих звітах "ну хоч на одного, але щоб більше тисячі"
показать весь комментарий
19.05.2025 10:41 Ответить
Ой не матюкаючись....

Звіт ГШ від 16-го 1 100 чумардосів
Від початку доби відбулося 115 боєзіткнень
Звіт ГШ від 17-го 910 чумардосів
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 145 бойових зіткнень.
Звіт ГШ від 18-го 1 130 чумардосів
Упродовж минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.
Звіт ГШ від 19-го 1 040 чумардосів
За добу на фронті 175 боєзіткнень

Хоч на одного більше??? Та їх має бути на пів тисячі більше.
показать весь комментарий
19.05.2025 11:50 Ответить
А, і головне дай пруф де статисти Генштабу отримують здюлин, базікало
показать весь комментарий
19.05.2025 11:57 Ответить
тобі, підлабузнику, відоміше, коли начальство тебе з гівном мішало.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:49 Ответить
Виріб номер два, це все на що ти здатен?
показать весь комментарий
19.05.2025 23:10 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
19.05.2025 10:41 Ответить
🙏🙏🙏💙💛💕
показать весь комментарий
19.05.2025 11:09 Ответить
В мережі з'явилось таке повідомлення:

@ "При попытке узнать "что там у хохлов" ликвидирован очередной телеведущий НВК «Саха» Алексей Семенов с позывным "УВК". Проехал тысячи километров из Якутии, чтобы умереть на украинской земле."
показать весь комментарий
19.05.2025 11:04 Ответить
 
 