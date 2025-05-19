Общие боевые потери РФ с начала войны - около 974 770 человек (+1040 за сутки), 10 833 танка, 28 009 артсистем, 22 562 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 974 770 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 974770 (+1040) человек/человек,
танков / tanks - 10833 (+1) ед,
боевых бронированных машин - 22562 (+5) ед,
артиллерийских систем - 28009 (+29) ед,
РСЗО - 1387 (+0) ед,
средства ППО - 1167 (+0) ед,
самолетов - 372 (+0) ед,
вертолетов - 336 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 36503 (+118),
крылатые ракеты - 3197 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 48988 (+88) ед,
специальная техника - 3892 (+0).
123! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Всі техніка просіла з-за погоди, але арта та логістика норм. Арта перевалила за 28000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 974 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
https://pbs.twimg.com/media/GrPjTASWwAAi5GE?format=png&name=small
"Застрягли в українській багнюці" мабуть! 😜
Звіт ГШ від 16-го 1 100 чумардосів
Від початку доби відбулося 115 боєзіткнень
Звіт ГШ від 17-го 910 чумардосів
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 145 бойових зіткнень.
Звіт ГШ від 18-го 1 130 чумардосів
Упродовж минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.
Звіт ГШ від 19-го 1 040 чумардосів
За добу на фронті 175 боєзіткнень
Хоч на одного більше??? Та їх має бути на пів тисячі більше.
@ "При попытке узнать "что там у хохлов" ликвидирован очередной телеведущий НВК «Саха» Алексей Семенов с позывным "УВК". Проехал тысячи километров из Якутии, чтобы умереть на украинской земле."