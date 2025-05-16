Від початку доби відбулося 115 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби 16 травня на фронті відбулося 115 бойових зіткнень.

Ворожі обстріли

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили 3923 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового. Українські захисники зупинили всі три ворожі атаки.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Ямполівка, Колодязі та в бік Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба й Зеленої Долини. П’ять боєзіткнень тривають досі.

Чотири ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районах Часового Яру та Курдюмівки.

Вісімнадцять разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку – у районах Торецька, Кримського та в бік Диліївки, Катеринівки, Плещіївки й Новоспаського. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 49 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка. Досі тривають дев’ять боєзіткнень.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Покровськ, Олександро-Калинове, Новоукраїнка, Шевченко Перше, Стара Миколаївка та Сухий Яр.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 119 окупантів, із них 63 – безповоротно. Також українські воїни знищили один автомобіль, два мотоцикли, п’ять БпЛА.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілки та в бік Багатиря й Зеленого Поля. Одне боєзіткнення триває досі. Ворожа авіація завдала ударів по районах населених пунктів Новодарівка, Новоукраїнка й Дачне.

Інші напрямки

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Малинівка, Високе та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербаки та Малі Щербаки. Авіаудару зазнав населений пункт Новодарівка.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Операція ЗСУ на Курщині

На Курському напрямку з початку доби українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 33 керовані бомби, а також здійснив 172 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

