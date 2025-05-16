С начала суток произошло 115 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток 16 мая на фронте произошло 115 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли более тысячи дронов-камикадзе и осуществили 3923 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Строевки и Каменки.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в сторону Колесниковки, Новоосинового и вблизи Загрызово. Украинские защитники остановили все три вражеские атаки.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Ямполовка, Колодязи и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
Четыре вражеских штурма отразили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах Часова Яра и Курдюмовки.
Восемнадцать раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений на Торецком направлении - в районах Торецка, Крымского и в сторону Дилиевки, Катериновки, Плещеевки и Новоспасского. Силы обороны остановили все вражеские атаки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 49 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Новосергиевка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Новая Полтавка. До сих пор продолжаются девять боестолкновений.
Авиационным ударам подверглись населенные пункты Покровск, Александро-Калиново, Новоукраинка, Шевченко Первое, Старая Николаевка и Сухой Яр.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 119 оккупантов, из них 63 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один автомобиль, два мотоцикла, пять БпЛА.
На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Шевченко, Новоселки и в сторону Богатыря и Зеленого Поля. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Новодаровка, Новоукраинка и Дачное.
Другие направления
На Гуляйпольском направлении авиационные удары нанесли по населенным пунктам Малиновка, Высокое и Гуляйполе.
На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербаки и Малые Щербаки. Авиаудару подвергся населенный пункт Новодаровка.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
Операция ВСУ на Курщине
На Курском направлении с начала суток украинские воины отразили 12 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 33 управляемые бомбы, а также совершил 172 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.
Російські війська закріпилися в центральній частині Новоолександрівки та ведуть зачистку західної частини.
Бої йдуть у напрямку Новомиколаївки та на східній околиці Новосергіївки.
Покровський напрямок:
На правому фланзі противник продовжує штурмувати у районі Миролюбівки. Після демонстрації прапора на території східної ферми російські війська зняли кадри в центральній частині та на території північної ферми. З останньої локації українські війська вибили ворога.
У розташовану на захід Михайлівку російські війська заходили з боку Миролюбівки, але до 12:00 у населеному пункті противника вже не було. Михайлівка у сірій зоні до уточнення інформації."