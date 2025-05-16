С начала суток произошло 115 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 16 мая на фронте произошло 115 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли более тысячи дронов-камикадзе и осуществили 3923 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Строевки и Каменки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в сторону Колесниковки, Новоосинового и вблизи Загрызово. Украинские защитники остановили все три вражеские атаки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Ямполовка, Колодязи и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Четыре вражеских штурма отразили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах Часова Яра и Курдюмовки.

Восемнадцать раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений на Торецком направлении - в районах Торецка, Крымского и в сторону Дилиевки, Катериновки, Плещеевки и Новоспасского. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 49 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Новосергиевка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Новая Полтавка. До сих пор продолжаются девять боестолкновений.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Покровск, Александро-Калиново, Новоукраинка, Шевченко Первое, Старая Николаевка и Сухой Яр.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 119 оккупантов, из них 63 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один автомобиль, два мотоцикла, пять БпЛА.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Шевченко, Новоселки и в сторону Богатыря и Зеленого Поля. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Новодаровка, Новоукраинка и Дачное.

Другие направления

На Гуляйпольском направлении авиационные удары нанесли по населенным пунктам Малиновка, Высокое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербаки и Малые Щербаки. Авиаудару подвергся населенный пункт Новодаровка.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении с начала суток украинские воины отразили 12 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 33 управляемые бомбы, а также совершил 172 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

