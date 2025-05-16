На фронте произошло 61 боестолкновение: Силы обороны отражают штурмы врага на всех направлениях

Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 61 боевое столкновение.

Удары РФ по Украине

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Дмитровка, Студенок, Миропольское, Чуйковка, Александровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи населенного пункта Волчанск, сейчас продолжается еще одна атака врага.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в сторону Колесниковки и Новоосинового.

Бои на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила четыре атаки на позиции украинских сил вблизи населенного пункта Колодязи и в сторону Ольговки, Редкодуба и Зеленой Долины. Один бой продолжается до сих пор.

Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Северском направлении, в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили одну атаку противника в районе Часова Яра, вблизи Курдюмовки до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении враг совершил 11 штурмовых действий в районе Торецка и в сторону Дилиевки, Катериновки и Новоспасского. Шесть боев продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Старая Николаевка, Новая Полтавка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 15 атак противника, шесть боев продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись населенные пункты Александро-Калиново, Новоукраинка и Шевченко Первое.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Шевченко, Новоселки и в сторону Багатира и Зеленого Поля. Силы обороны успешно отбили девять вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются до сих пор.

В то же время вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Новодаровка, Новоукраинка и Дачное.

Обстановка на Юге

На Гуляйпольском направлении авиационные удары нанесли Малиновка, Высокое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербаки и Малые Щербаки.

Авиаудару подвергся населенный пункт Новодаровка.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Боевые действия в Курской области

На Курском направлении с начала суток произошло семь боестолкновений. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив восемь управляемых авиабомб, а также осуществил 101 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

