Общие боевые потери РФ с начала войны - около 971 690 человек (+1100 за сутки), 10 825 танков, 27 908 артсистем, 22 546 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 971 690 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 971690 (+1100) человек,

танков - 10825 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 22546 (+32) ед,

артиллерийских систем - 27908 (+36) ед,

РСЗО - 1385 (+1) ед,

средства ППО - 1167 (+1) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36123 (+123),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли/катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 48713 (+166) ед,

специальная техника - 3892 (+0)

