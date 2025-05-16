РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 971 690 человек (+1100 за сутки), 10 825 танков, 27 908 артсистем, 22 546 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 971 690 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 971690 (+1100) человек,
  • танков - 10825 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 22546 (+32) ед,
  • артиллерийских систем - 27908 (+36) ед,
  • РСЗО - 1385 (+1) ед,
  • средства ППО - 1167 (+1) ед,
  • самолетов - 372 (+0) ед,
  • вертолетов - 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 36123 (+123),
  • крылатые ракеты - 3197 (+0),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48713 (+166) ед,
  • специальная техника - 3892 (+0)

Инфографика

+21
Минув 4104 день москальсько-української війни.
249!! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Логістика супер, броня та арта теж добре.
Загальна результативність нашої ППО має ювілей, перевалила за 40000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 971 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
16.05.2025 08:46 Ответить
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
16.05.2025 07:56 Ответить
+11
Рашисти не шкодують своєї бидло маси ,для біснуватих ідей кривавого терориста путіна.
16.05.2025 07:59 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
16.05.2025 07:56 Ответить
Арта з початку весни 4 тисячі стволів, минулорічна 3 078, сезонний рекорд, а попереду тільки він, літо 24-го 4 452 і скоріш за все не встоє.
16.05.2025 07:56 Ответить
не стволов, а единиц - в статистику входят также миномёты (нествольная арта)
16.05.2025 08:40 Ответить
Тобто? У міномета нема ствола?
показать весь комментарий
Нуууу, ствол-то есть, но ствольной артиллерией вроде именно орудия считаются, а миномёты это миномёты, сами по себе.
показать весь комментарий
ГШ вирізнює артилерійські системи (я скорочую арта або ствол, щоб лишній раз по клаві не клацать) до яких входять і міномети починаючи з 82 мм калібру і РСЗВ. Хоч мінометні підрозділи і вирізняються окремо все рівно вони "пушкарі".
показать весь комментарий
нагуглил, согласен.
показать весь комментарий
******** міномет - це дульнозарядна зброя, порівняно проста в експлуатації. Він складається із ствола, в який артилеристи закидають мінометний снаряд. Коли снаряд досягає основи ствола, він ударяє по нерухомому ударнику, який вистрілює снаряд.
Міномет - артилерійська зброя, що відрізняється відсутністю противідкатних пристроїв і лафета - їх замінює опорна плита, через яку імпульс віддачі передається ґрунту або (у самохідних мінометів) самохідному шасі.

Міномет в різних країнах класифікують по різному, але він теж має ствол. А в статистику попадають тільки міномети від 80 мм.
16.05.2025 08:57 Ответить
так а до 80 - это 60 мм? а они ещё стоят на вооружении?
Хотя да, штука удобная, относительно лёгкая, можно на спине таскать.
показать весь комментарий
Так, стоять, нам партнери передавали )
показать весь комментарий
У автомата теж є ствол.
Це цікаве спостереження - артилерія полюбому повинна розпочинатися з якогось калібру.
показать весь комментарий
До 20мм це кулемети, автомати гвинтівки і т.д, 20мм і більше це гармати та гаубиці в різних варіаціях (гаубиця, гаубиця-гармата, гармата-гаубиця, гармата, все залежить від відносини довжини ствола до калібру, Р.с. а ще були мартири ))).
показать весь комментарий
Рашисти не шкодують своєї бидло маси ,для біснуватих ідей кривавого терориста путіна.
показать весь комментарий
180 тисяч з початку року (136 діб)
180890/136/24=55,4 москаля за годину - один 3,14дар за хвилину і вісім секунд.
показать весь комментарий
Глянув 24 рік - 49 на годину, вже тоді автотаз не витягував, на що вони розраховують сьогодні
показать весь комментарий
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
Непогано чермету нафігачили !!))
показать весь комментарий
Орки почали наступ..ескаватори 0 , бехи 32
показать весь комментарий
16.05.2025 08:46 Ответить
Здіпец бурятам !!Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
Забайкальський край на підході
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Бурьятія залізо, разом з тушками мєхводав, підігнала... Бураяд улас ординський...
показать весь комментарий
