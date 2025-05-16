Общие боевые потери РФ с начала войны - около 971 690 человек (+1100 за сутки), 10 825 танков, 27 908 артсистем, 22 546 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 971 690 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 971690 (+1100) человек,
- танков - 10825 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 22546 (+32) ед,
- артиллерийских систем - 27908 (+36) ед,
- РСЗО - 1385 (+1) ед,
- средства ППО - 1167 (+1) ед,
- самолетов - 372 (+0) ед,
- вертолетов - 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 36123 (+123),
- крылатые ракеты - 3197 (+0),
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 48713 (+166) ед,
- специальная техника - 3892 (+0)
Міномет - артилерійська зброя, що відрізняється відсутністю противідкатних пристроїв і лафета - їх замінює опорна плита, через яку імпульс віддачі передається ґрунту або (у самохідних мінометів) самохідному шасі.
Міномет в різних країнах класифікують по різному, але він теж має ствол. А в статистику попадають тільки міномети від 80 мм.
Хотя да, штука удобная, относительно лёгкая, можно на спине таскать.
Це цікаве спостереження - артилерія полюбому повинна розпочинатися з якогось калібру.
180890/136/24=55,4 москаля за годину - один 3,14дар за хвилину і вісім секунд.
249!! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Логістика супер, броня та арта теж добре.
Загальна результативність нашої ППО має ювілей, перевалила за 40000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 971 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.