УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 971 690 осіб (+1100 за добу), 10 825 танків, 27 908 артсистем, 22 546 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 971 690 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 971690 (+1100) осіб, 
  • танків ‒ 10825 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22546 (+32) од,
  • артилерійських систем – 27908 (+36) од,
  • РСЗВ – 1385 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1167 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3892 (+0)

Інфографіка

Минув 4104 день москальсько-української війни.
249!! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Логістика супер, броня та арта теж добре.
Загальна результативність нашої ППО має ювілей, перевалила за 40000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 971 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
16.05.2025 08:46
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
16.05.2025 07:56
Рашисти не шкодують своєї бидло маси ,для біснуватих ідей кривавого терориста путіна.
16.05.2025 07:59
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
16.05.2025 07:56
Арта з початку весни 4 тисячі стволів, минулорічна 3 078, сезонний рекорд, а попереду тільки він, літо 24-го 4 452 і скоріш за все не встоє.
16.05.2025 07:56
не стволов, а единиц - в статистику входят также миномёты (нествольная арта)
16.05.2025 08:40
Тобто? У міномета нема ствола?
16.05.2025 08:47
Нуууу, ствол-то есть, но ствольной артиллерией вроде именно орудия считаются, а миномёты это миномёты, сами по себе.
16.05.2025 08:51
ГШ вирізнює артилерійські системи (я скорочую арта або ствол, щоб лишній раз по клаві не клацать) до яких входять і міномети починаючи з 82 мм калібру і РСЗВ. Хоч мінометні підрозділи і вирізняються окремо все рівно вони "пушкарі".
16.05.2025 09:17
нагуглил, согласен.
16.05.2025 13:41
******** міномет - це дульнозарядна зброя, порівняно проста в експлуатації. Він складається із ствола, в який артилеристи закидають мінометний снаряд. Коли снаряд досягає основи ствола, він ударяє по нерухомому ударнику, який вистрілює снаряд.
Міномет - артилерійська зброя, що відрізняється відсутністю противідкатних пристроїв і лафета - їх замінює опорна плита, через яку імпульс віддачі передається ґрунту або (у самохідних мінометів) самохідному шасі.

Міномет в різних країнах класифікують по різному, але він теж має ствол. А в статистику попадають тільки міномети від 80 мм.
16.05.2025 08:57
так а до 80 - это 60 мм? а они ещё стоят на вооружении?
Хотя да, штука удобная, относительно лёгкая, можно на спине таскать.
16.05.2025 13:44
Так, стоять, нам партнери передавали )
16.05.2025 14:39
У автомата теж є ствол.
Це цікаве спостереження - артилерія полюбому повинна розпочинатися з якогось калібру.
16.05.2025 13:48
До 20мм це кулемети, автомати гвинтівки і т.д, 20мм і більше це гармати та гаубиці в різних варіаціях (гаубиця, гаубиця-гармата, гармата-гаубиця, гармата, все залежить від відносини довжини ствола до калібру, Р.с. а ще були мартири ))).
16.05.2025 14:48
Рашисти не шкодують своєї бидло маси ,для біснуватих ідей кривавого терориста путіна.
16.05.2025 07:59
180 тисяч з початку року (136 діб)
180890/136/24=55,4 москаля за годину - один 3,14дар за хвилину і вісім секунд.
16.05.2025 08:20
Глянув 24 рік - 49 на годину, вже тоді автотаз не витягував, на що вони розраховують сьогодні
16.05.2025 08:27
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
16.05.2025 08:19
Непогано чермету нафігачили !!))
16.05.2025 08:20
Орки почали наступ..ескаватори 0 , бехи 32
16.05.2025 08:29
16.05.2025 08:46
Здіпец бурятам !!Слава ЗСУ !!))
16.05.2025 09:09
Забайкальський край на підході
16.05.2025 09:22
16.05.2025 09:48
Бурьятія залізо, разом з тушками мєхводав, підігнала... Бураяд улас ординський...
16.05.2025 10:39
 
 