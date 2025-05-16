Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 971 690 осіб (+1100 за добу), 10 825 танків, 27 908 артсистем, 22 546 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 971 690 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 971690 (+1100) осіб,
- танків ‒ 10825 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22546 (+32) од,
- артилерійських систем – 27908 (+36) од,
- РСЗВ – 1385 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1167 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166) од,
- спеціальна техніка ‒ 3892 (+0)
Міномет - артилерійська зброя, що відрізняється відсутністю противідкатних пристроїв і лафета - їх замінює опорна плита, через яку імпульс віддачі передається ґрунту або (у самохідних мінометів) самохідному шасі.
Міномет в різних країнах класифікують по різному, але він теж має ствол. А в статистику попадають тільки міномети від 80 мм.
Хотя да, штука удобная, относительно лёгкая, можно на спине таскать.
Це цікаве спостереження - артилерія полюбому повинна розпочинатися з якогось калібру.
180890/136/24=55,4 москаля за годину - один 3,14дар за хвилину і вісім секунд.
249!! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Логістика супер, броня та арта теж добре.
Загальна результативність нашої ППО має ювілей, перевалила за 40000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 971 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.