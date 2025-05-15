Сили оборони зупинили 35 атак ворога на Покровському напрямку, ще 12 боєзіткнень тривають, - Генштаб
Загалом, від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Російські обстріли України
Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 42 авіаційних ударів, скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1104 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів.
Ситуація на Харківщині
На Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки, триває одне боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку агресор намагався йти вперед в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки. Українські захисники зупинили чотири атаки ворога.
Бойові дії на Сході
На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Зеленої Долини. Два боєзіткнення тривають дотепер.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили три атаки окупаційних військ поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників поблизу Часового Яру та Курдюмівки. На даний час точиться один бій.
П’ять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори. Чотири ворожі атаки вже відбиті нашими оборонцями.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке та в напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру, Старої Миколаївки. Наші захисники зупинили 35 штурмових дій противника, ще 12 боєзіткнень тривають.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 161 окупант, з них 90 — безповоротно. Також знищено шість автомобілів, 11 мотоциклів, 12 БпЛА, два окопні засоби РЕБ, термінал супутникового зв’язку, станцію спостереження "Муром-М". До того ж пошкоджено танк, гармату та два автомобілі росіян.
Обстановка на Півдні
На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле. Досі тривають чотири боєзіткнення.
На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Високому та Залізничному, наступальних дій противник не проводив.
На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового. Авіаударів зазнали Новояковлівка та Малі Щербаки.
На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу противника наблизитись до наших позицій.
Курський напрямок
На Курському напрямку з початку доби відбулося 13 боїв, один з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб, та здійснив 206 артилерійських обстрілів (вісім з яких - з РСЗВ).
Сьогодні варто відзначити воїнів 5-ої окремої механізованої бригади "Великий Луг", 40-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.
Противник просунувся у населеному пункті Вільне Поле. У сірій зоні в західній частині Вільного Поля російський штурмовик розгорнув прапор, але відступив у східну частину, де вже неодноразово був зафіксований.
Новопавлівський напрямок:
Противник закріпився у східній частині Новоолександрівки та, за повідомленням бійця ЗСУ із позивним «Мучной», проводить стабілізаційні заходи у західній частині населеного пункту.
На південь від Новоолександрівки російські війська за підтримки бронетехніки та на мотоциклах штурмували лісосмуги у напрямку Новомиколаївки, але потрапили під удар українських дроноводів і були повністю розбиті.
В цілому сьогодні на напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій.
Покровський напрямок:
Противник зайняв «кишеню» між Новооленівкою та Новою Полтавкою на ділянці завширшки до 4.25 км на глибину до 1.45 км.
На правому фланзі російські війська штурмують район Миролюбівки та Малинівки, прагнучи утворити та закрити «кишеню».
У Миролюбівці супротивник зняв кадри демонстрації прапора на території ферми на східній околиці.
Російське командування підтягує резерви, прагнучи втримати високий темп бойових дій і пробити пролом в обороні ЗСУ з метою просування в населений пункт Новоекономічне.
Костянтинівький напрямок:
На північ від Новооленівки російські війська штурмують південно-західну околицю Яблонівки і розташований на захід від забудови опорний пункт.
На південь від населеного пункту Зоря українські війська зупинили штурмову групу противника, яка на мотоциклах зробила спробу прориву до опорного пункту.
В районі південної частини Нової Полтавки та в районі західної частини Малинівки зберігається висока інтенсивність бойових дій.
На південь від Романівки українські війська відбили штурми противника вздовж лісосмуги та урочища.
Часівярський напрямок:
У місті Часів Яр російські війська просунулися в забудові на захід і на південь від «Часовоярського вогнетривкого комбінату» на ділянці шириною до 1.25 км. Зіткнення йдуть уздовж вулиць Дніпровська, Міліцейська та Миру.
Лиманський напрямок:
У Торському, за повідомленнями DeepState, ситуація без змін. Російські війська до 9 травня зняли кадри демонстрації прапора у центральній частині, але за підсумком були вибиті українськими військами.
Раніше противник на мотоциклах вже заїжджав у центральну частину, але закріпитись йому не дали українські дроноводи."