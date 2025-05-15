УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 970 590 осіб (+1220 за добу), 10 812 танків, 27 872 артсистеми, 22 514 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 970 590 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 970590 (+1220) осіб,

танків ‒ 10812 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 22514 (+13) од,

артилерійських систем – 27872 (+45) од,

РСЗВ – 1384 (+2) од,

засоби ППО  ‒ 1166 (+1) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36000 (+140),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 48547 (+165) од,

спеціальна техніка ‒ 3892 (+8).

Інфографіка

Минув 4103 день москальсько-української війни.
242!! одиниці знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Логістика, гелікоптер, спецтехніка та арта супер, броня та ППО присутні.
Загальна кількість знищених БПЛА дорівнює 36000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 970 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
Гелікоптер!
по ППО місяць іде непогано.
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Гелікоптер!
Ага,давненько не було ватольотів!!!!
Ну, за мільйон, не цокаючис
Переграє, так радіти треба ху...лу, а буряти для ху.... лостану це непотріб
Мені друге цікаво, а першій мільйон втрат у ху...лостані будут святкуватимуть
Бєссмєртний полк-2! По красній площі пройдуть оркосамки, несучи на дрючках світлини своїх "асвабадітєлєй"!😁
Ооооо бурятики підтянулись! Гарно! Коли вже буде мацковская губєрнія? Скоріше б!
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
🙏🙏🙏💙💛💕🌻
Судячи з усього цифри по втратам далеко приблизні. Але радує те, що приблизні вони до мінімума. Там вже далеко за мільйон відвоювалось.
Помилка може бути, вони в ху...лостані по білим ладам рахують
Чергові 10 тисяч чумардосів - свято наближається.
94 980 на сьогодні цієї весни, минулорічна весна 94 100 чумардосів.
Гелікоптер, гелікоптер...
ещё один пепелац отправился по курсу "масквы"
З нетерпінням чекаємо на перший мільйон.
О, пішла Бурятія у далекі та невідомі...
І ґравіцапочка!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Нарешті взялися за "гніздовьє" мєхводів! Накабздон у захваті)
