Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 970 590 осіб (+1220 за добу), 10 812 танків, 27 872 артсистеми, 22 514 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 970 590 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 970590 (+1220) осіб,
танків ‒ 10812 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 22514 (+13) од,
артилерійських систем – 27872 (+45) од,
РСЗВ – 1384 (+2) од,
засоби ППО ‒ 1166 (+1) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 336 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36000 (+140),
крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 48547 (+165) од,
спеціальна техніка ‒ 3892 (+8).
242!! одиниці знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Логістика, гелікоптер, спецтехніка та арта супер, броня та ППО присутні.
Загальна кількість знищених БПЛА дорівнює 36000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 970 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
94 980 на сьогодні цієї весни, минулорічна весна 94 100 чумардосів.
Гелікоптер, гелікоптер...
І ґравіцапочка!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦