РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11399 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
4 435 21

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 970 590 человек (+1220 за сутки), 10 812 танков, 27 872 артсистемы, 22 514 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 970 590 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 970590 (+1220) человек,

танков - 10812 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 22514 (+13) ед,

артиллерийских систем - 27872 (+45) ед,

РСЗО - 1384 (+2) ед,

средства ППО - 1166 (+1) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36000 (+140),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 48547 (+165) ед,

специальная техника - 3892 (+8).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Дорога смерти" в Торецке: оккупанты бросают штурмовиков в атаки на мотоциклах, их накачивают психотропами. ВИДЕО

Инфографика

Автор: 

армия РФ (20346) Генштаб ВС (6819) ликвидация (3972) уничтожение (7691)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Минув 4103 день москальсько-української війни.
242!! одиниці знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Логістика, гелікоптер, спецтехніка та арта супер, броня та ППО присутні.
Загальна кількість знищених БПЛА дорівнює 36000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 970 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:41 Ответить
+20
Гелікоптер!
показать весь комментарий
15.05.2025 08:15 Ответить
+18
по ППО місяць іде непогано.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
по ППО місяць іде непогано.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:07 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
15.05.2025 08:08 Ответить
Гелікоптер!
показать весь комментарий
15.05.2025 08:15 Ответить
Ага,давненько не було ватольотів!!!!
показать весь комментарий
15.05.2025 08:17 Ответить
Минув 4103 день москальсько-української війни.
242!! одиниці знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Логістика, гелікоптер, спецтехніка та арта супер, броня та ППО присутні.
Загальна кількість знищених БПЛА дорівнює 36000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 970 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:41 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 08:44 Ответить
Ну, за мільйон, не цокаючис
показать весь комментарий
15.05.2025 09:59 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 09:04 Ответить
Переграє, так радіти треба ху...лу, а буряти для ху.... лостану це непотріб
показать весь комментарий
15.05.2025 10:01 Ответить
Мені друге цікаво, а першій мільйон втрат у ху...лостані будут святкуватимуть
показать весь комментарий
15.05.2025 09:56 Ответить
Бєссмєртний полк-2! По красній площі пройдуть оркосамки, несучи на дрючках світлини своїх "асвабадітєлєй"!😁
показать весь комментарий
15.05.2025 11:16 Ответить
Ооооо бурятики підтянулись! Гарно! Коли вже буде мацковская губєрнія? Скоріше б!
показать весь комментарий
15.05.2025 11:14 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
15.05.2025 08:48 Ответить
🙏🙏🙏💙💛💕🌻
показать весь комментарий
15.05.2025 09:26 Ответить
Судячи з усього цифри по втратам далеко приблизні. Але радує те, що приблизні вони до мінімума. Там вже далеко за мільйон відвоювалось.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:52 Ответить
Помилка може бути, вони в ху...лостані по білим ладам рахують
показать весь комментарий
15.05.2025 10:02 Ответить
Чергові 10 тисяч чумардосів - свято наближається.
94 980 на сьогодні цієї весни, минулорічна весна 94 100 чумардосів.
Гелікоптер, гелікоптер...
показать весь комментарий
15.05.2025 09:10 Ответить
ещё один пепелац отправился по курсу "масквы"
показать весь комментарий
15.05.2025 09:31 Ответить
З нетерпінням чекаємо на перший мільйон.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:18 Ответить
О, пішла Бурятія у далекі та невідомі...
І ґравіцапочка!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
показать весь комментарий
15.05.2025 10:49 Ответить
Нарешті взялися за "гніздовьє" мєхводів! Накабздон у захваті)
показать весь комментарий
15.05.2025 12:19 Ответить
 
 