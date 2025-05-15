Общие боевые потери РФ с начала войны – около 970 590 человек (+1220 за сутки), 10 812 танков, 27 872 артсистемы, 22 514 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 970 590 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 970590 (+1220) человек,
танков - 10812 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 22514 (+13) ед,
артиллерийских систем - 27872 (+45) ед,
РСЗО - 1384 (+2) ед,
средства ППО - 1166 (+1) ед,
самолетов - 372 (+0) ед,
вертолетов - 336 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 36000 (+140),
крылатые ракеты - 3197 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 48547 (+165) ед,
специальная техника - 3892 (+8).
242!! одиниці знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Логістика, гелікоптер, спецтехніка та арта супер, броня та ППО присутні.
Загальна кількість знищених БПЛА дорівнює 36000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 970 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
94 980 на сьогодні цієї весни, минулорічна весна 94 100 чумардосів.
Гелікоптер, гелікоптер...
І ґравіцапочка!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦