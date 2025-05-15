Общие боевые потери РФ с начала войны – около 970 590 человек (+1220 за сутки), 10 812 танков, 27 872 артсистемы, 22 514 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 970 590 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 970590 (+1220) человек,

танков - 10812 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 22514 (+13) ед,

артиллерийских систем - 27872 (+45) ед,

РСЗО - 1384 (+2) ед,

средства ППО - 1166 (+1) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36000 (+140),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 48547 (+165) ед,

специальная техника - 3892 (+8).

