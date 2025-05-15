Силы обороны остановили 35 атак врага на Покровском направлении, еще 12 боевых столкновений продолжаются, - Генштаб

В целом, с начала этих суток произошло 117 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Сегодня российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 42 авиационных удара, сбросив 65 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1104 дронов-камикадзе и осуществили почти четыре тысячи обстрелов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Довгенького и Кудиевки, продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении агрессор пытался идти вперед в сторону Песчаного и в районах Загрызово и Кругляковки. Украинские защитники остановили четыре атаки врага.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Редкодуба, Колодязей и в направлениях Новоплатоновки, Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Зеленой Долины. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили три атаки оккупационных войск вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников вблизи Часова Яра и Курдюмовки. В настоящее время идет один бой.

Пять раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Клищиевка и в направлении Белой Горы. Четыре вражеские атаки уже отбиты нашими защитниками.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малиновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, Луч, Котлино, Котляровка, Троицкое и в направлениях Зари, Новосергиевки, Попова Яра, Старой Николаевки. Наши защитники остановили 35 штурмовых действий противника, еще 12 боестолкновений продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, был обезврежен 161 оккупант, из них 90 - безвозвратно. Также уничтожено шесть автомобилей, 11 мотоциклов, 12 БпЛА, два окопных средства РЭБ, терминал спутниковой связи, станцию наблюдения "Муром-М". К тому же повреждены танк, пушка и два автомобиля россиян.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Багатир, Константинополь, Привольное и Свободное Поле. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Высокому и Железнодорожному, наступательных действий противник не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного. Авиаударам подверглись Новояковлевка и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника приблизиться к нашим позициям.

Курское направление

На Курском направлении с начала суток произошло 13 боев, один из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес 9 авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб, и совершил 206 артиллерийских обстрелов (восемь из которых - из РСЗО).

Сегодня стоит отметить воинов 5-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг", 40-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

