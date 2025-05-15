РУС
Новости Боевые действия в районе Торского
Силы обороны отразили штурм россиян на Торское: кацапы подняли над селом "триколор", но есть нюанс, - DeepState

Россияне в Торском

Российские военные подняли свой флаг в Торском во время штурмовых действий, однако Силы обороны выбили подразделения кацапов из населенного пункта.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Осинтеры отмечают, что враг распространяет кадры пребывания своей пехоты в центре Торского, и демонстрируя свою тряпку заявляет о "взятии" села.

"События произошли еще перед 9 мая и были они для кацапов безуспешными. В результате несколько руснявых свиней попали в плен, других задвухсотили, а русня взяла не село, а за щеку. Изменения на карте вноситься не будут, ведь мероприятие было одноразовым и изменений в обстановку никаких не внесло", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг атаковал поселок Новое в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

В то же время ситуация на участке обостряется, ведь враг осуществляет постоянное давление на участок и чувствует возможность продавить позиции.

В DeepState напоминают, что пленный из Узбекистана, которого взяли бойцы 63 ОМБр именно из этих штурмовых действий.

