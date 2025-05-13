РУС
63 ОМБр взяла в плен гражданина Узбекистана, который воевал на стороне РФ. ВИДЕО

Воины 63 ОМБр взяли в плен гражданина Узбекистана, который воевал на стороне РФ против Украины.

Видео пресс-служба бригады обнародовала в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Редкий случай - бойцы 63 бригады на Лиманском направлении взяли в плен... гражданина Узбекистана.

Говорит, продался за российское гражданство и 2 млн рублей. Умит (так его зовут) пошел на штурм, получил по зубам, потерялся и пришел на позиции нашего 106 батальона", - говорится в сообщении.

Читайте: В Узбекистане осудили мужчину за участие в войне против Украины на стороне РФ, он признался в убийстве по меньшей мере 10 украинских военных

+10
Заставілі обманулі на-ду-лі. Я бил поваром у мєня сорок кредітоф я протів вайни. Путєн плохой. Заїжджена пластинка.
13.05.2025 12:43 Ответить
+6
Ампутувати руки та ноги і відправити в сонячний Ташкент.
13.05.2025 12:43 Ответить
+6
явже бачу йцого в МО замом по нєпонятним вапросам
13.05.2025 12:47 Ответить
Гроші!
13.05.2025 12:31 Ответить
продався за російське громадянство і 2 млн рублів

Money, money, money
Must be funny in the rich man's world!(с)
13.05.2025 12:36 Ответить
Понять і простіть? (c)
13.05.2025 12:38 Ответить
13.05.2025 12:43 Ответить
Кутак грьобаний.
13.05.2025 12:46 Ответить
Во истину кутак!
13.05.2025 13:06 Ответить
Ганебний син Узбекістану
13.05.2025 13:05 Ответить
Нє абіжалі, нє білі. Я б грохнув.
13.05.2025 14:48 Ответить
Чорна мавпа ішак сиктимовська,нічєво ні знал,просто папарасіть ішакь снаряди вазіть туда суда,я нє хатєл ваєвать просто дєньгі дамой атправіть.Рострілять цю каракутаковську нечисть.
13.05.2025 15:29 Ответить
Хто платить за того і воює ,заплатить Україна ,буде воювати за неї ,на те вони і найманці.
13.05.2025 16:56 Ответить
 
 