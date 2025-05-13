3 478 14
63 ОМБр взяла в плен гражданина Узбекистана, который воевал на стороне РФ. ВИДЕО
Воины 63 ОМБр взяли в плен гражданина Узбекистана, который воевал на стороне РФ против Украины.
Видео пресс-служба бригады обнародовала в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Редкий случай - бойцы 63 бригады на Лиманском направлении взяли в плен... гражданина Узбекистана.
Говорит, продался за российское гражданство и 2 млн рублей. Умит (так его зовут) пошел на штурм, получил по зубам, потерялся и пришел на позиции нашего 106 батальона", - говорится в сообщении.
Serhiy Talatynnik
Nemuritor #603958
Николай Журавель #573596
