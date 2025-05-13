63 ОМБр взяла в полон громадянина Узбекистану, який воював на боці РФ. ВIДЕО

Воїни 63 ОМБр взяли у полон громадянина Узбекистану, який воював на боці РФ проти України.

Відео пресслужба бригади оприлюднила у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Рідкісний випадок – бійці 63 бригади на Лиманському напрямку взяли в полон… громадянина Узбекистану.

Каже, продався за російське громадянство і 2 млн рублів. Уміт (так його звати) пішов на штурм, отримав по зубах, загубився і прийшов на позиції нашого 106 батальйону", - йдеться в повідомленні.

