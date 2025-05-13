УКР
63 ОМБр взяла в полон громадянина Узбекистану, який воював на боці РФ. ВIДЕО

Воїни 63 ОМБр взяли у полон громадянина Узбекистану, який воював на боці РФ проти України.

Відео пресслужба бригади оприлюднила у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Рідкісний випадок – бійці 63 бригади на Лиманському напрямку взяли в полон… громадянина Узбекистану.

Каже, продався за російське громадянство і 2 млн рублів. Уміт (так його звати) пішов на штурм, отримав по зубах, загубився і прийшов на позиції нашого 106 батальйону", - йдеться в повідомленні.

Читайте: В Узбекистані засудили чоловіка за участь у війні проти України на боці РФ, він зізнався у вбивстві щонайменше 10 українських військових

військовополонені (1047) Узбекистан (137) найманці рф (2071) 63 ОМБр (115)
Топ коментарі
+10
Заставілі обманулі на-ду-лі. Я бил поваром у мєня сорок кредітоф я протів вайни. Путєн плохой. Заїжджена пластинка.
13.05.2025 12:43 Відповісти
+6
Ампутувати руки та ноги і відправити в сонячний Ташкент.
13.05.2025 12:43 Відповісти
+6
явже бачу йцого в МО замом по нєпонятним вапросам
13.05.2025 12:47 Відповісти
Гроші!
13.05.2025 12:31 Відповісти
продався за російське громадянство і 2 млн рублів

Money, money, money
Must be funny in the rich man's world!(с)
13.05.2025 12:36 Відповісти
Понять і простіть? (c)
13.05.2025 12:38 Відповісти
13.05.2025 12:43 Відповісти
Кутак грьобаний.
13.05.2025 12:46 Відповісти
Во истину кутак!
13.05.2025 13:06 Відповісти
Ганебний син Узбекістану
13.05.2025 13:05 Відповісти
Нє абіжалі, нє білі. Я б грохнув.
13.05.2025 14:48 Відповісти
Чорна мавпа ішак сиктимовська,нічєво ні знал,просто папарасіть ішакь снаряди вазіть туда суда,я нє хатєл ваєвать просто дєньгі дамой атправіть.Рострілять цю каракутаковську нечисть.
13.05.2025 15:29 Відповісти
Хто платить за того і воює ,заплатить Україна ,буде воювати за неї ,на те вони і найманці.
13.05.2025 16:56 Відповісти
 
 