63 ОМБр взяла в полон громадянина Узбекистану, який воював на боці РФ. ВIДЕО
Воїни 63 ОМБр взяли у полон громадянина Узбекистану, який воював на боці РФ проти України.
Відео пресслужба бригади оприлюднила у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Рідкісний випадок – бійці 63 бригади на Лиманському напрямку взяли в полон… громадянина Узбекистану.
Каже, продався за російське громадянство і 2 млн рублів. Уміт (так його звати) пішов на штурм, отримав по зубах, загубився і прийшов на позиції нашого 106 батальйону", - йдеться в повідомленні.
