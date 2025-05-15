Сили оборони відбили штурм росіян на Торське: кацапи підняли над селом "триколор", але є нюанс, - DeepState

Російські військові підняли свій прапор в Торському під час штурмових дій, однак Сили оборони вибили підрозділи кацапів з населеного пункту.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Осінтери зазначають, що ворог поширює кадри перебування своєї піхоти в центрі Торського, та демонструючи свою ганчірку заявляє про "взяття" села.

"Події відбулися ще перед 9 травня і були вони для кацапів безуспішними. В результаті кілька руснявих свиней потрапили в полон, інших задвухсотили, а русня взяла не село, а за щоку. Зміни на мапі вноситися не будуть, адже захід був одноразовим і змін в обстановку ніяких не вніс", - йдеться в повідомленні.

Водночас ситуація на ділянці загострюється, адже ворог здійснює постійний тиск на ділянку і відчуває можливість продавити позиції.

В DeepState нагадують, що полонений з Узбекистану, якого взяли бійці 63 ОМБр саме з цих штурмових дій.