Армия РФ усилила давление в районе Липцев, бои продолжаются и сейчас, - ОТГ "Харків"

Армия РФ атаковала в районе Липцов с применением бронетехники и мотоциклов, пехота смогла спешиться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харків" Павел Шамшин.

"Я сейчас хотел бы обратить внимание на ситуацию в районе населенного пункта Липцы. Там мы отмечаем обострение. Враг пошел на штурм с использованием бронетехники, в частности танков. Также использует уже традиционно (и это уже становится тенденцией) мотоциклы. Ну и соответственно пехоту на этих мотоциклах. Могу сказать, что бронетехника была уничтожена, так же, как и мотоциклы. Пехота спешилась и в это время наши подразделения занимаются уничтожением этих пехотных групп врага. Возможно, уже и уничтожили. Но в целом обострение там сейчас отмечается", - сказал Шамшин.

Военный считает происходящее под Липцами реакцией оккупантов на действия Сил обороны, которые 8 мая освободили лесной массив, названный самими россиянами "Берлин".

"Это лесной массив площадью более 200 гектаров, который находится к северу от Липцев. И кажется, вот таким образом россияне проснулись и решили хотя бы для своего населения показать, что они что-то там могут. В настоящее время успеха они там не имеют, но вот такая реакция у них наблюдается", - сказал спикер ОТГ "Харків".

Боевые действия за сутки

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два авиаудара с использованием 5 КАБов, задействовали 142 дрона-камикадзе, также осуществили 601 обстрел позиций защитников Украины, сообщили в телеграм-канале ОТГ "Харків".

Трижды враг атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

Потери врага за сутки

Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, за минувшие сутки враг потерял 61 человека, из них 21 - безвозвратными.

Также на нашем направлении захватчики потеряли уничтоженными и поврежденными 134 единицы вооружения и военной техники, из них:

боевая бронированная машина;

6 артиллерийских систем;

24 автомобиля;

91 БПЛА;

12 единиц спецтехники.

Также уничтожено 84 укрытия для личного состава и место хранения боеприпасов.

Также читайте: Враг наращивает боевую активность на Волчанском направлении и в Сумской области, - ГПСУ