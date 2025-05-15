Армія РФ посилила тиск у районі Липців, бої тривають і зараз, - ОТУ "Харків"

Армія РФ атакувала в районі Липців із застосуванням бронетехніки та мотоциклів, піхота змогла спішитися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів спікер ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

"Я зараз хотів би звернути увагу на ситуацію в районі населеного пункту Липці. Там ми відзначаємо загострення. Ворог пішов на штурм з використанням бронетехніки, зокрема танків. Також використовує вже традиційно (і це вже стає тенденцією) мотоцикли. Ну і відповідно піхоту на цих мотоциклах. Можу сказати, що бронетехніка була знищена, так само як і мотоцикли. Піхота спішилася й у цей час наші підрозділи займаються знищенням оцих піхотних груп ворога. Можливо, вже і знищили. Але загалом загострення там зараз відмічається", – сказав Шамшин.

Військовий вважає те, що відбувається під Липцями, реакцією окупантів на дії Сил оборони, які 8 травня звільнили лісовий масив, названий самими росіянами "Берлін".

"Це лісовий масив площею понад 200 гектарів, який знаходиться на північ від Липців. І видається, ось таким чином росіяни прокинулись і вирішили хоча б для свого населення показати, що вони щось там можуть. На цей час успіху вони там не мають, але ось така реакція у них спостерігається", – пояснив спікер ОТУ "Харків".

Бойові дії за добу

Минулої доби російські окупанти завдали двох авіаударів із використанням 5 КАБів, задіяли 142 дрони-камікадзе, також здійснили 601 обстріл позицій захисників України, повідомили у телеграм-каналі ОТУ "Харків".

Тричі ворог атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

Втрати ворога за добу

Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Так, за минулу добу ворог втратив 61 особу, з них 21 – безповоротними.

Також на нашому напрямку загарбники втратили знищеними та пошкодженими 134 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

бойова броньована машина;

6 артилерійських систем;

24 автомобілі;

91 БпЛА;

12 одиниць спецтехніки.

Також знищено 84 укриття для особового складу та місце зберігання боєприпасів.

