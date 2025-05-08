Дало змогу віддалити лінію боєзіткнення від Харкова: Генштаб про звільнення воїнами "Хартії" лісового масиву біля Липців

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив інформацію про те, що бійці 13 бригади НГУ "Хартія" повернули під контроль лісовий масив на північ від Липців Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Зусиллями 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія", 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та інших підрозділів Сил оборони України відновлено контроль над кількома квадратними кілометрами тактично значущої місцевості на північ від населеного пункту Липці Харківської області", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що бойові дії за цю місцевість тривали близько пів року.

Загальні втрати противника в даному районі становлять понад 1500 осіб убитими та пораненими.

Знищено кілька сотень одиниць різного озброєння і військової техніки ворога.

"Відновлення контролю над зазначеною територією дало змогу віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону всієї області", - наголосили в Генштабі.