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Новости Боевые действия на Харьковщине
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Позволило отодвинуть линию боевого столкновения от Харькова: Генштаб об освобождении воинами "Хартии" лесного массива возле Липцев

украинские воины освободили лесной массив

Генштаб ВСУ официально подтвердил информацию о том, что бойцы 13-й бригады НГУ "Хартия" вернули под контроль лесной массив к северу от Липцев Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Усилиями 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия", 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и других подразделений Сил обороны Украины восстановлен контроль над несколькими квадратными километрами тактически значимой местности к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что боевые действия за эту местность продолжались около полугода.

Общие потери противника в данном районе составляют более 1500 человек убитыми и ранеными.

Уничтожено несколько сотен единиц различного вооружения и военной техники врага.

"Восстановление контроля над указанной территорией позволило отдалить линию боевого столкновения от Харькова и укрепить оборону всей области", - отметили в Генштабе.

Автор: 

лес (631) увольнение (2680) Харьковская область (897) Харьковский район (281) Липцы (10) Бригада НГУ Хартия (8)


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Дай їм Бог усім повернутися додому живими.
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08.05.2025 18:41 Ответить
Дача там моя десь 3 км від того лісу. Півтора роки не був. Може й нема вже. Хоча і на нашій стороні. Борщової і Липців точно нема, заіжджав в Борщову восени 23-го - шо тобі та Хатинь!
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08.05.2025 18:48 Ответить
 
 