На фронті відбулося 61 боєзіткнення: Сили оборони відбивають штурми ворога на всіх напрямках

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. З початку цієї доби відбулося 61 бойове зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 16 травня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Дмитрівка, Студенок, Миропільське, Чуйківка, Олександрівка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу населеного пункту Вовчанськ, наразі триває ще одна атака ворога.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати нашу оборону в бік Колісниківки та Новоосинового.

Бої на Сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українських сил поблизу населеного пункту Колодязі та в бік Ольгівки, Рідкодуба й Зеленої Долини. Один бій триває досі.

Один ворожий штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку, в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили одну атаку противника в районі Часового Яру, поблизу Курдюмівки досі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій у районі Торецька та в бік Диліївки, Катеринівки й Новоспаського. Шість боїв тривають досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Стара Миколаївка, Нова Полтавка. Сили оборони стримують натиск та відбили 15 атак противника, шість боїв тривають досі. Авіаударів зазнали населені пункти Олександро-Калинове, Новоукраїнка та Шевченко Перше.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 971 690 осіб (+1100 за добу), 10 825 танків, 27 908 артсистем, 22 546 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілки та в бік Багатиря й Зеленого Поля. Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих штурмів, ще дві атаки тривають дотепер.

Водночас ворожа авіація завдала ударів по районах населених пунктів Новодарівка, Новоукраїнка й Дачне.

Обстановка на Півдні

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Малинівка, Високе та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербаки та Малі Щербаки.

Авіаудару зазнав населений пункт Новодарівка.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Бойові дії в Курській області

На Курському напрямку з початку доби відбулося сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши вісім керованих авіабомб, а також здійснив 101 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Також читайте: Сили оборони провели 165 боєзіткнень із військами РФ минулої доби: найбільше - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ