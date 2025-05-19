Третя штурмова про конфлікт навколо 47 ОМБр: Підтримуємо рішення Генштабу

Третя штурмова бригада висловила підтримку рішенню Генерального штабу ЗСУ щодо створення робочої групи для з’ясування обставин, оприлюднених командиром одного з батальйонів 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

У 3 ОШБр закликали утриматися від публічних коментарів та обговорень внутрішніх конфліктів до завершення офіційного розслідування. Наголошується, що під час війни подібні дії можуть зашкодити обороноздатності держави й фактично суперечать інтересам української армії.

"На всій лінії фронту підрозділи Сил оборони щодня виконують складні бойові завдання. Операція на Курщині - одна з таких і важливих на території противника. Бо зокрема завдяки цим зусиллям наша країна продовжує існувати. Війна триває. Наш ворог - російські окупанти. Продовжуємо битися проти них, а не проти себе", - заявили в бригаді.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

Після повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

