Новини Комбат Ширшин подав рапорт на звільнення
10 490 61

Третя штурмова про конфлікт навколо 47 ОМБр: Підтримуємо рішення Генштабу

бригада,окрема,ошбр,штурмова,третя

Третя штурмова бригада висловила підтримку рішенню Генерального штабу ЗСУ щодо створення робочої групи для з’ясування обставин, оприлюднених командиром одного з батальйонів 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Про це йдеться у повідомленні бригади в її телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

У 3 ОШБр закликали утриматися від публічних коментарів та обговорень внутрішніх конфліктів до завершення офіційного розслідування. Наголошується, що під час війни подібні дії можуть зашкодити обороноздатності держави й фактично суперечать інтересам української армії.

"На всій лінії фронту підрозділи Сил оборони щодня виконують складні бойові завдання. Операція на Курщині - одна з таких і важливих на території противника. Бо зокрема завдяки цим зусиллям наша країна продовжує існувати. Війна триває. Наш ворог - російські окупанти. Продовжуємо битися проти них, а не проти себе", - заявили в бригаді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти нарощують активність на Харківщині, - 3 ОШБр

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

Після повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті 175 боєзіткнень, ворог найбільше атакує на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Автор: 

Генштаб ЗС (7145) 3 Окрема штурмова бригада (490) 47 окрема механізована бригада (277)
+39
Білецький завжди буде підтримувати лінію зеленої партії - вибори не за горами.
19.05.2025 12:31 Відповісти
+36
Тільки правильніше буде не "Третя штурмова бригада висловила підтримку рішенню Генерального штабу ЗСУ", а "командування Третьої штурмової бригади.....", або простіше кажучи - Білецький висловив підтримку рішенню Генштабу.
19.05.2025 12:28 Відповісти
+30
Неочікувано підлизнули... Якось довіри до комбата 47 ОМБр (точніше колишнього) більше, ніж до брендованої 3 ОШБр
19.05.2025 12:32 Відповісти
Все вірно . Генштаб створює комісію яка розгляне ситуацію що склалася у 47й . А хіба розглядати скаргу комбата не потрібно ?
3 штурмова це рішення ГШ підтримала . І я ось читаю - інші військові це теж підтримують . Що тут не так ?
19.05.2025 12:38 Відповісти
Всі інші - це хто? Можна список?
19.05.2025 12:38 Відповісти
Навіщо тобі - список ?
Військові - з інших бригад . В стрічні новин на Х сьогодні траплялися коментарі військових , які вимагають негайного реагування ГШ на ситуацію в 47й . Вимагають того самого що й 3 штурмова .
19.05.2025 12:45 Відповісти
Та от цікаво, хто крім Білецього підтримав це рішення, щоб генерали розслідували свої ж злочини... А у відповідь отримав в стилі "тобі треба, ти і шукай, он коментарів у Х багато, почитай"... Ну тобто я так розумію, ні одного прізвища бойового комбата, який викликає довіру не буде?
19.05.2025 12:47 Відповісти
Які прізвища комбатів у Х ? Вони там хіба пишуть під своїми прізвищами ??
Ти взагалі коли небудь той твіттер відкривав ? Ти багато бачив там військових які пишуть під своїм справжнім прізвищем . ?
Я переглядаючи стрічку новин - закладок не роблю , щоб ти знав . Прочитав і пішов далі . То ж і дійсно , тобі треба - бери і шукай . Я тобі не нянька .
Не розумію тільки чому ти окрисився ? Ти проти того щоб ГШ розслідував скандал у 47 ?
19.05.2025 12:58 Відповісти
Прізвищ як не було, так і немає... А все так гарно починалось, так бравурно заїхав в тему з псевдо аргументами, але не вивіз
19.05.2025 14:19 Відповісти
Я тобі обіцяв якісь прізвища ? Коли . ??
Я тобі вже пояснив - де я бачив коментарі військових , але витрачати час і ритися знову в їх пошуках , я не збираюсь . Навіщо це мені .? Щоб що ?
Я сказав те що хотів , а ти , якщо тобі так припекло - шукай сам .
19.05.2025 15:08 Відповісти
Ну так не я почав прикриватись якимись військовими) Сам почав, сам обісрався, сам огризнувся))
19.05.2025 19:20 Відповісти
Якщо тобі засмерділо лайно , не треба його шукати - десь , перевір спочатку свої власні штани .
До речі - що це тебе так зациклило на темі лайна ? Згадка про нього мало не в кожному коментарі . Це ж улюблена тема кацапні . Але ж ти не кацап ! Чи може таки - кацапської породи .?
В останнє пояснюю тобі , ідіота шмат - я ніяких імен шукати не збираюсь , і нічого тобі доводити теж . Я вже все тобі - розжував ! І пояснив що читав стрічку новин і бачив там відгуки військових , які теж вимагають провести розслідування подій у 47 бригаді . Що тобі ще не так ?
Це стрічка новин , там коментарів сотні . Бери і шукай сам , якщо тобі так припекло . А ти знову за старе - давай та давай імена комбатів .! Та щас ,, все кину - почну витрачати час і ритись в новинах , щоб знайти те що тобі й нах не потрібно . Бо тобі зрадойобу - потрібно лиш одне - в будь яких словах знайти - зраду .
Ніхто не вимагає провести розслідування - зрада , вимагають - теж зрада . І так і сяк , один хер - зрада . пц
Іди під три чорти , олігофрен довбаний .!! Набрид вже .
19.05.2025 21:07 Відповісти
https://t.me/SlipioCkUa/5217
19.05.2025 13:25 Відповісти
Командир 2-го штурмого батальйону 3 ОШБр? Так може ще перерахуєте усіх бійців 3 ОШБр, які елементарно не можуть піти проти командирів?)) І до речі, це не рівень комбрига...
19.05.2025 14:25 Відповісти
А давай я нагадаю про Кротевича, єдиного, у кого була мужність поперти проти штабного генерала. Де тоді був твій Білецький?
показати весь коментар
19.05.2025 12:51 Відповісти
Мій Білецький ? Який він - мій ?? Ти **** дався ?
19.05.2025 13:00 Відповісти
Ну тоді не треба розказувати, що рішення твого снцесяйного Білецького підтримали інші, але хто саме - "я не розкажу, гугли сам". По суті є що сказати, чи як завжди - спочатку обісрався, а потім згадав про штани?
19.05.2025 14:27 Відповісти
Та я тобі нічого й не збирався доводити .
Хто ти таке і нах ти мені потрібен , зрадойоба шмат , щоб тобі ще щось пояснювати - розжовувати.! Живи в своїй зрадойобській ракушці .. Чи мені не однаково !!
Я взагалі відповідав іншому коментатору .
19.05.2025 15:00 Відповісти
Максимум, якщо обісрався, то витрись хоч, а то закопуєшся ще далі) Вже дійшов до стадії "я не я, і хата не моя"))
19.05.2025 19:26 Відповісти
Коли починати сміятися?
Кротєвич був використаний Єрмаком і Подляком для компроментації військових у момент, коли знову загострилося питання-" хто здав Південь України".
Питання тільки у тому, що Кротєвич діяв свідомо, у розрахунку на місце від " військових" у політпартії, що сформує еа вибори Єрмак, чи його тупо використали втемну.
19.05.2025 13:17 Відповісти
Сама то хоч зрозуміла, що написала? Єдина людина, яка не побоялась проти сталевого командування піти, і ту нарікши зрадником. А докази у вас є, чи повірити на слово ноунейму, який сидить закордоном?
показати весь коментар
19.05.2025 14:20 Відповісти
19.05.2025 14:25 Відповісти
Ясно, черговий бот без пруфів)
19.05.2025 14:28 Відповісти
коментарі та публічні обговорення внутрішніх конфліктів недоречні. У воєнний час це може зашкодити, і подібні дії - всупереч власній армії.......
Я цю фразу останні роки зустрічаю безупинно. Ну от про публічні обговорення злочинів (а не конфліктів!) при відступі з Сєвєродонецька/Сіверськодонецька-Лисичанська нічого ж не відомо. Не зашкодили власній армії? І ніби все і правильно, але результат...... та он про 155, на УП почитайте. А почалось все задовго до....
19.05.2025 12:47 Відповісти
Білецький не ангел і в свій час дратував союзом з Аваковим. Але щодо 3-ї ОШБр то кожен тут критикуючий може мобілізуватись і створити свій "брендований" підрозділ яким будуть затикати всі пройоби як було під Авдіївкою, Бахмутом і під Вовчанськом...
19.05.2025 12:39 Відповісти
Генштаб - це джерело проблем, корупції (по якій ні одного розслідування, чи може ви можете згадати, кого посадили за сотні тисяч бракованих мінометних мін?) та бюрократії. Підтримувати явно, публічно таку структуру, де ні один генерал не воював в подібних війнах таких масштабів, але при цьому роздає накази - це так собі варіант
19.05.2025 12:42 Відповісти
А знаєш, що про генштаб говорить Кротевич, який в свій час не засцяв поперти проти Содоля?

"Коли знайдуть «цапа-відбувайла» у вигляді комбрига, командира ОТУ чи ОСУВ - я не здивуюся. Вище військове командування не звикло брати на себе відповідальність. А реальність така: майже 99,9% завдань, які надходять до батальйонів - це прямі накази з Генштабу. Яку позицію відбити, яку посадку зачистити - абсолютно популістські, необґрунтовані, без підтримки - ідіотські штурмові операції або завдання, які безглуздо наражають особовий склад на небезпеку." і так далі, зочеш - сам почитай.
19.05.2025 12:53 Відповісти
Звичайна бригада. Таке враження, що вони одні воюють
19.05.2025 12:58 Відповісти
воюють всі але мотивація і відношення в різних підрозділах що небо і земля,
19.05.2025 13:23 Відповісти
Без грошей Гудка це був би просто черговий панслявянист
19.05.2025 13:07 Відповісти
Робоча група повинна бути з тих хто віддавав накази і тих хто в полях іх виконував
19.05.2025 12:32 Відповісти
А що можуть заявити військові ,яких звели до статусу безправного кріпака - окрім одобрення дій панів -генералів?
Послідовно перетворюють козацьку армію - на армію московсько-рекрутського набору 18 століття...
19.05.2025 12:42 Відповісти
Ще на початку вторгнення я писав, що армію потрібно вибудовувати на козацьких засадах - підрозділи повинні вибирати своїх командирів і так до самого верху. Частково стандарти НАТО, про перехід на які так часто брешуть наші генерали, грунтуються на таких, як у наших предків, демократичних засадах. Одним з головних стандартів НАТО є звортній зв'язок, тобто прийняття рішення командуванням лише після погодження з підлеглими - командир озвучує завдання, підлеглі розробляють план виконання і висувають командиру зустрічні вимоги по необхідному забезпеченню, підтримці і т.д., лише після погодження всіх питань дається наказ на виконання. Цей стандарт змушує до відповідальності як підлеглих, так і командування, та оберігає від недолугих втрат.
19.05.2025 13:14 Відповісти
На майдані коло церкви,
Революція іде.
Хай чабан, - гукнули люди,
- за отамана буде(с)
Не армія а наша люба махновщина, яка завжди приводила в задницю...
19.05.2025 12:43 Відповісти
Що ви знаете про махновщину? Не розповсюджуйте кацапські наративи.
19.05.2025 12:46 Відповісти
Людина мріє про сильну сралінську руку - а дємократія,свобода слова - це все для совка страшніше Гулагу ....
19.05.2025 12:49 Відповісти
Яка демократія в армії, дятел? Хоч в одній армії світу ти її бачив, самої демократичної країни?
19.05.2025 13:10 Відповісти
Сраліністам не зрозуміти - що демократія в армії - це можливість обирати командира.
А якщо кругом одні гівноїди - це не означає - що поїдання гівна - найкраща форма харчування
19.05.2025 13:13 Відповісти
А-ха-х.
Так, - і камандіра обираєм, і накази голосуєм. І так пабідім, ога.
Клоуни
Ти вже припіз'дента наобирало...
19.05.2025 13:26 Відповісти
А також - це незалежне та неупереджене розслідування злочинів командирів. І покарання їх згідно закону незважаючи на чини та лички. Оце демократія в армії
19.05.2025 13:14 Відповісти
В НАТО і майже у всіх арміях країн-членів НАТО. Якщо цікаво, трохи вище я по простому розписав, в чому в них демократія і як вона втілена у військовий статут.
19.05.2025 13:19 Відповісти
Що, невже в американській армії комбата обирають голосуванням? І накази голосується? Бачу тут декому пороблено на грунті біготні від тецека...
19.05.2025 13:30 Відповісти
В американській армії немає м'ясних штурмів, тож не варто порівнювати тепле з м'яким. Немає аргументів - одразу пиши про бігунів тцк.
19.05.2025 13:57 Відповісти
Почитай про день Д. Там втрати перших підрозділів були до 80%. Заплановані.
19.05.2025 14:58 Відповісти
Читати не вмієш чи лише висратись на форум приперся? Ще раз Якщо цікаво, трохи вище я по простому розписав, в чому в них демократія і як вона втілена у військовий статут. Там про один зі стандартів НАТО. Демократія передбачає, якщо ти не в курсі, не лише голосування і вибори, а й звітність та відповідальність, які змушують верхи погоджувати прийняття рішень з низами.
19.05.2025 14:44 Відповісти
Махновщина -була одна з найбільш енфективних систем війни. А в задницю Махна привело те ,що він довірився комунякам. Так само ,як зараз в дупу народ привело те,що народ довірився зеленим.
19.05.2025 12:47 Відповісти
Бгг.
Якщо вона була така ефективна то чого він все просрав? Система, коли кожен сам собі камандір, по іншому і не могло бути.
Зараз те саме - комбат сказав, комроти проти... і результат проглядається махновський.
19.05.2025 13:07 Відповісти
Читайте історію . Просрав бо повірив комунякам - що вони їх приведуть в світле майбутнє. Як зараз народ просирає своє світле майбутнє вірячи ,що туди їх приведе зелене бидло з совковими генералами...
19.05.2025 13:09 Відповісти
Робоча група мала бути з незалежних військових експертів , бажано європейських. Все інше - це буде профанація
19.05.2025 12:44 Відповісти
А судді хто? Саме ті, хто віддавав дебільні накази і чиї діти ніколи не опиняться в окопах.
19.05.2025 12:45 Відповісти
Єдінаголосна паддєрживаєм лінію партії і правітєльства! (Бурниє прадалжитєльниє аплодісменти.)
19.05.2025 12:54 Відповісти
Можна було говорити про "невинесення сміття " на перший -другий рік війни . Якби проблеми дійсно реально вирішувалися . Але вони не віришуються ,а замітаються під "ковер" На 4 рік ми маємо не "сміття " - ми маємо "гангрену " . Гниль ,яку не вичистили загрожує існуванню вже цілого організму . Бюрократично-корупційна система +військова кругова порука високих чинів не може вилікувати себе .Потрібне зовнішнє втручання . І публічне виявлення хронічних проблем - саме для цього і потрібне ...
19.05.2025 12:54 Відповісти
Російський шпигун зєля продовжує гадити.
Вибори
19.05.2025 13:15 Відповісти
Попахивает продажностью и хитрозадым шкурничеством.
19.05.2025 13:19 Відповісти
зараз п1дтримають якраз командири тих п1дрозд1л1в , як1 можуть в1дправляти б1йц1в на смерть . статистика хороша справа , багато поганого в1део саме в1д б1йц1в цих п1дрозд1л1в
19.05.2025 13:20 Відповісти
 
 