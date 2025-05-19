Третя штурмова про конфлікт навколо 47 ОМБр: Підтримуємо рішення Генштабу
Третя штурмова бригада висловила підтримку рішенню Генерального штабу ЗСУ щодо створення робочої групи для з’ясування обставин, оприлюднених командиром одного з батальйонів 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".
Про це йдеться у повідомленні бригади в її телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
У 3 ОШБр закликали утриматися від публічних коментарів та обговорень внутрішніх конфліктів до завершення офіційного розслідування. Наголошується, що під час війни подібні дії можуть зашкодити обороноздатності держави й фактично суперечать інтересам української армії.
"На всій лінії фронту підрозділи Сил оборони щодня виконують складні бойові завдання. Операція на Курщині - одна з таких і важливих на території противника. Бо зокрема завдяки цим зусиллям наша країна продовжує існувати. Війна триває. Наш ворог - російські окупанти. Продовжуємо битися проти них, а не проти себе", - заявили в бригаді.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.
Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.
Після повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
3 штурмова це рішення ГШ підтримала . І я ось читаю - інші військові це теж підтримують . Що тут не так ?
Військові - з інших бригад . В стрічні новин на Х сьогодні траплялися коментарі військових , які вимагають негайного реагування ГШ на ситуацію в 47й . Вимагають того самого що й 3 штурмова .
Ти взагалі коли небудь той твіттер відкривав ? Ти багато бачив там військових які пишуть під своїм справжнім прізвищем . ?
Я переглядаючи стрічку новин - закладок не роблю , щоб ти знав . Прочитав і пішов далі . То ж і дійсно , тобі треба - бери і шукай . Я тобі не нянька .
Не розумію тільки чому ти окрисився ? Ти проти того щоб ГШ розслідував скандал у 47 ?
Я тобі вже пояснив - де я бачив коментарі військових , але витрачати час і ритися знову в їх пошуках , я не збираюсь . Навіщо це мені .? Щоб що ?
Я сказав те що хотів , а ти , якщо тобі так припекло - шукай сам .
До речі - що це тебе так зациклило на темі лайна ? Згадка про нього мало не в кожному коментарі . Це ж улюблена тема кацапні . Але ж ти не кацап ! Чи може таки - кацапської породи .?
В останнє пояснюю тобі , ідіота шмат - я ніяких імен шукати не збираюсь , і нічого тобі доводити теж . Я вже все тобі - розжував ! І пояснив що читав стрічку новин і бачив там відгуки військових , які теж вимагають провести розслідування подій у 47 бригаді . Що тобі ще не так ?
Це стрічка новин , там коментарів сотні . Бери і шукай сам , якщо тобі так припекло . А ти знову за старе - давай та давай імена комбатів .! Та щас ,, все кину - почну витрачати час і ритись в новинах , щоб знайти те що тобі й нах не потрібно . Бо тобі зрадойобу - потрібно лиш одне - в будь яких словах знайти - зраду .
Ніхто не вимагає провести розслідування - зрада , вимагають - теж зрада . І так і сяк , один хер - зрада . пц
Іди під три чорти , олігофрен довбаний .!! Набрид вже .
Хто ти таке і нах ти мені потрібен , зрадойоба шмат , щоб тобі ще щось пояснювати - розжовувати.! Живи в своїй зрадойобській ракушці .. Чи мені не однаково !!
Я взагалі відповідав іншому коментатору .
Кротєвич був використаний Єрмаком і Подляком для компроментації військових у момент, коли знову загострилося питання-" хто здав Південь України".
Питання тільки у тому, що Кротєвич діяв свідомо, у розрахунку на місце від " військових" у політпартії, що сформує еа вибори Єрмак, чи його тупо використали втемну.
Я цю фразу останні роки зустрічаю безупинно. Ну от про публічні обговорення злочинів (а не конфліктів!) при відступі з Сєвєродонецька/Сіверськодонецька-Лисичанська нічого ж не відомо. Не зашкодили власній армії? І ніби все і правильно, але результат...... та он про 155, на УП почитайте. А почалось все задовго до....
"Коли знайдуть «цапа-відбувайла» у вигляді комбрига, командира ОТУ чи ОСУВ - я не здивуюся. Вище військове командування не звикло брати на себе відповідальність. А реальність така: майже 99,9% завдань, які надходять до батальйонів - це прямі накази з Генштабу. Яку позицію відбити, яку посадку зачистити - абсолютно популістські, необґрунтовані, без підтримки - ідіотські штурмові операції або завдання, які безглуздо наражають особовий склад на небезпеку." і так далі, зочеш - сам почитай.
Послідовно перетворюють козацьку армію - на армію московсько-рекрутського набору 18 століття...
Революція іде.
Хай чабан, - гукнули люди,
- за отамана буде(с)
Не армія а наша люба махновщина, яка завжди приводила в задницю...
А якщо кругом одні гівноїди - це не означає - що поїдання гівна - найкраща форма харчування
Так, - і камандіра обираєм, і накази голосуєм. І так пабідім, ога.
Клоуни
Ти вже припіз'дента наобирало...
Якщо вона була така ефективна то чого він все просрав? Система, коли кожен сам собі камандір, по іншому і не могло бути.
Зараз те саме - комбат сказав, комроти проти... і результат проглядається махновський.
Вибори