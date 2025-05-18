Генштаб створить робочу групу для вивчення обставин, про які заявив комбат 47-ї ОМБр "Маґура" Ширшин
За розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Зазначається, що окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася.
За результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.
Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.
СІЗОу відставку ?
Все як їм побажав комбат 47-ї, ага...
Я ще в перші ТИЖНІ писав - що це ПІАРОПЕРАЦІЯ Зеленського . Але наші патріоти закидали мене гівном - бо я не бачу геніальності задуму генштабу . Але який хитрий задум може народитися в головах шоуменів ? - хіба яскрава вистава фокусника Коперфільда...
І дав і тікай - теж не було - бо для цього потрібно було планувати операцію на тиждень -два - і виходити.
Єдине ,що було - це галас . Шоу .Те що подобається артистам і шоуменам . Піароперація
Там би, оті привладнені істоти, і лоби наморщували, і щоки понадували, очима на військових ПРОФЕСІОНАЛІВ зиркали, тексти ЧУЖІ - озвучували… А лохоМарафон, аж піною заходився, як московські мережі лайном!
Але події, уже ТРАПИЛИСЯ і дуже погані! І так воно у них, з 2019 року, куди не кинь погляд!!
Зелені - то ІБДшники від народження!
Може тому в Польщі і краще в декілька разів.
А в нас на верху агенти роССії.